В России за сутки выявили 11 тысяч случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 11 024 — до 4 301 159. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+1757 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+983) и Московской области (+750). Алтайский край (+129) на 5 марта занимает 22-ю строчку рейтинга.

Выздоровел за весь период 3 885 321 человек, в том числе 15 464 — за последние сутки.

Скончались еще 462 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 88 285 летальных случаев.

В общей сложности в стране провели более 112,5 млн лабораторных исследований на коронавирус. 362 тысячи тестов сделали за последние сутки.