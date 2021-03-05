Часть россиян в ближайшее время могут лишиться домашнего интернета

11 марта в России заканчивается действие 10-летних разрешений на частоты 3,4-3,6 ГГц для оказания услуг доступа в интернет. Об этом сообщает РБК.

Операторам беспроводного доступа в интернет придется отключить свои сети из-за окончания действия разрешений.

Источник РБК рассказал, что операторы обсуждали продление срока соглашения еще в прошлом году. Активнее всего это делали представители компаний "Мегафон" и "Ростелеком".

"Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики", – рассказал собеседник издания.