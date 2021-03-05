На Алтае пьяный водитель BMW слетел с трассы и врезался в водоотводную трубу

Фото: МВД по Республике Алтай / 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай в результате ДТП получили травмы водитель и пассажир иномарки. Как сообщили в региональном управлении МВД, автомобилист сел пьяным за руль и не справился с управлением.

По данным полиции, инцидент произошел 5 марта около 01:20 на 704-м километре Чуйского тракта.

"27-летний местный житель, управляя автомобилем BMW 318, при движении со стороны с. Иодро в направлении с. Онгудай не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим наездом на водоотводную трубу", – говорится в сообщении.

После аварии водителя и пассажира госпитализировали. Полицейские выяснили, что перед происшествием водитель сел за руль с признаками алкогольного опьянения. Против мужчины составили административный протокол.