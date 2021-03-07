Ольга Бузова рассказала, когда "Дом-2" вернется в эфир

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, когда шоу "Дом-2" вернется в эфир. После того, как организаторы объявили о его закрытии, фанаты шоу ждали, что оно появится на другом канале.

"Этого ждали все, этой весной легендарное мегареалитишоу „Дом-2“ возвращается. Стань новой звездой, осуществи свои самые заветные мечты, пройди кастинг и стань легендой!", — призвала Бузова.

На каком канале и в какое время будут выходить выпуски, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что участникам телепроекта "Дом-2" поставили условие покинуть съемочную площадку до 18 февраля. Нового жилья организаторы им не предоставили.