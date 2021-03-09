Четверых зараженных коронавирусом выявили в Горном Алтае за сутки

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили четыре случая коронавируса. Общее число заболевших в регионе выросло до 16 364, сообщает республиканский оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у у двух жителей Онгудайского района и у двух жителей Усть-Коксинского района. Выздоровели за минувшие сутки семеро пациентов. Всего в регионе ковидом переболели 16 119 человек.

За весь период в Республике Алтай зарегистрировали 200 летальных исходов у пациентов с COVID-19, из которых 180 – от коронавируса, а еще 20 – по иным причинам.