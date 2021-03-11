"Почта России" выпустит специальные конверты к этапу Кубка мира по гребле в Барнауле

"Почта России" выпустит конверты с символикой этапа Кубка мира по гребле, который состоится в Барнауле. Главный специалист по корпоративным коммуникациям управления федеральной почтовой связи Алтайского края Евгения Нагих рассказала, что тираж будет ограничен.

Как сообщает "Катунь 24", ограниченным тиражом выйдут конверты и специальный штемпель с фиксированной датой, который будут использовать в дни соревнований.

Напомним, что второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в Барнауле с 20 по 23 мая. Ожидается, что во время соревнований столицу Алтайского края посетят порядка 20 тысяч человек из 50 стран мира.