Бензин в Алтайском крае оказался одним из самых дешевых в России

В Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Об этом сообщает РИА Новости.
Край вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.
Алтайский край наряду с Республикой Алтай и Челябинской областью показал отрицательную динамику в средней цене на топливо с середины января 2020-го по середину января 2021 года. Стоимость снизилась на 0,27%.
Самый дешевый бензин в России нашли в Челябинской области – 40,04 рубля за литр.
Ранее эксперты спрогнозировали, что рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо в России, начавшийся в конце 2020 года, продолжится и в январе 2021-го. По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, "лихорадка" на рынке продлится лишь несколько недель, затем наступит стабилизация, а предпосылок для серьезного роста цен в течение всего года нет.
Комментарии
Да вы шо??? Надо срочно повысить!
Надо.
Даешь литр 95 за 100р. Великому Пу УРА !!!!!
8.02.2021 13:27
гость
Даешь литр 95 за 100р. Великому Пу УРА !!!!!
УРА! Погадил убежал, день удался. Получи конфетку.
13:35
- гость -
- Алиса, что такое шляпный творог?
- Шляпный творог - это комментатор от 13.35.
В связи с чем неделю назад повысили цены на топливо, а?
Алиса, что такое шляпный творог?
Нормальные люди не знают и не сталкивались с этим, это удел грязных свиней малолеток, не знающих что такое гигиена..
13:59
- гость -
Нормальные люди не знают
Уходи из моих интернетов, нормальный людь.
8.02.2021 13:59
- гость -
Нормальные люди не знают и не сталкивались с этим, это удел грязных свиней малолеток, не знающих что такое гигиена..
После реального срока Навальному западные спецслужбы передадут власть в ФБК Ашуркову / Федеральное агентство новостей /
Ждут команды, на кого гавкать начинать.
14:03
- гость -
Ждут команды, на кого гавкать начинать.
А ты подай на них в суд.
"За год цена на топливо в регионе снизилась на 0,27%"
Если принять, что 1 литр 92го бензина стоит 41 руб, то за год цена снизилась на 11 коп. *рукалицо*
"По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, "лихорадка" на рынке продлится лишь несколько недель, затем наступит стабилизация, а предпосылок для серьезного роста цен в течение всего года нет. "
У нашего Юрия Матвейко сеть заправок, вот он и не заинтересован в снижении цен на топливо. У него в собственности "иное недвижимое имущество":
сооружение АЗС
сооружение АЗС
сооружение АЗС
здание АЗС
нежилое помещение
здание
сооружение АЗС
сооружение АЗС
здание АЗС
здание магазина
источник: открытые данные сайта АКЗС akzs.ru›cache/6769-Matvejko2019.docx
14:42
- гость -
"По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко,
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Вижу руку Украины\Киева!
Матвейко,
Вижу руку Украины\Киева!
Томенко
Романенко
Совпадение?
Владельцы сетей заправок мечтают о низкой цене на бензин чем ниже цена тем больше потребление тем больше заработок азс вот так то учите экономику коментаторы
15:16
- гость -
Совпадение?
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Не думаю!
Снова хохлы гадють!
15:17
Вася
Владельцы сетей заправок мечтают о низкой цене на бензин чем ниже цена тем больше потребление тем больше заработок азс вот так то учите экономику коментаторы
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Это не так работает(это так не работает)! Тельце взращенное совком в дефиците и блате - не может жить в условиях рыночка. Тельце хочет всего и много..и сразу. Поэтому, пока не упадёт последний кирпич\панель, последней хрущёвки\сталинки, на голову последнего коммуняки, на территории этой федерации - удачи не видать! Такие дела.
Искренне ваш Йозеф Гагарин.