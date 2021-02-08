Бензин в Алтайском крае оказался одним из самых дешевых в России

В Алтайском крае бензин оказался одним из самых дешевых в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Край вошел в шестерку регионов, где бензин марки АИ-92 в январе 2021 года стоил меньше 42 рублей. Кроме края, в этом списке оказались Республика Алтай, Новосибирская, Томская, Курганская и Кемеровская области.

Алтайский край наряду с Республикой Алтай и Челябинской областью показал отрицательную динамику в средней цене на топливо с середины января 2020-го по середину января 2021 года. Стоимость снизилась на 0,27%.

Самый дешевый бензин в России нашли в Челябинской области – 40,04 рубля за литр.

Ранее эксперты спрогнозировали, что рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо в России, начавшийся в конце 2020 года, продолжится и в январе 2021-го. По оценке вице-президента Российского топливного союза Юрия Матвейко, "лихорадка" на рынке продлится лишь несколько недель, затем наступит стабилизация, а предпосылок для серьезного роста цен в течение всего года нет.