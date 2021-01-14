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"Рынок слегка лихорадит". Что будет с ценами на бензин в Алтайском крае в январе 2021-го

, ИА "Амител"
Эксперты предупреждают о возможном дефиците и удорожании топлива
Заправочная станция в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Заправочная станция в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Рост оптовых цен на бензин и дизельное топливо в России, начавшийся в конце 2020 года, продолжится и в январе 2021-го. Виноваты в этом новогодние праздники, дорожающая нефть и дешевеющий рубль, объяснил amic.ru вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Впрочем, по его оценке, "лихорадка" на рынке продлится лишь несколько недель, затем наступит стабилизация, и предпосылок для серьезного роста цен в течение всего года нет. 

Не себе, а чужим

Весь 2020 год стоимость бензина в России была стабильной: по данным Росстата, удорожание составило лишь 2,6%, что даже ниже уровня инфляции (4,9%). Вице-премьер страны Александр Новак заявил, что сдерживать удорожание бензина позволил специальный компенсирующий механизм – демпфер.

Но уже в декабре 2020-го оптовые цены на самые популярные марки бензина в России – АИ-95 и АИ-92 – пошли вверх. Так, цена АИ-92 выросла на 8,4% с начала декабря (до 47,6 тыс. рублей за тонну), АИ-92 – на 7,7% (до 49,1 тыс. рублей за тонну). Рост продолжился и в начале января. Потребители предполагают, что вслед за оптовыми ценами вверх пойдут и розничные.

Юрий Матвейко объясняет: оптовая стоимость бензина взлетела из-за повышенного спроса. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа не работала с 24 декабря 2020-го по 10 января 2021-го, поэтому с 11 января были массовые закупки топлива. Однако резкого роста цен на АЗС региона он не прогнозирует.

"На мой взгляд, оптовая стоимость бензина выросла из-за длительного отсутствия торгов. По всей видимости, пока не "зальются" нефтебазы и АЗС, оптовый рынок будет "лихорадить". На розничной цене эта ситуация пока не отразилась. Думаю, что январь будет не очень спокойным, но предпосылок для роста цен на АЗС в ближайшее время я не вижу", – говорит Юрий Матвейко.

Однако опасения у эксперта вызывает другой фактор: из-за роста курса доллара нефтяным компаниям России выгоднее продавать топливо на экспорт. Увеличение объемов отгрузок за рубеж может привести к дефициту на внутреннем рынке и, следовательно, к росту оптовых цен. Впрочем, по мнению Матвейко, правительство страны вряд ли этого допустит.

"Не совсем понятно, как в этом году будет работать демпфер. Нефтяные компании предлагают его оставить, чтобы избежать роста цен на внутреннем рынке. Но нужно учитывать интересы бюджета страны, из которого нефтяные компании получают возврат денежных средств. Но если сейчас усилится экспорт, тогда внутреннему рынку будет непросто. Надеюсь, что правительство страны, а также Министерство энергетики и ФАС не допустят резких скачков цен и отсутствия нефтепродуктов на внутреннем рынке. Думаю, на стабилизацию уйдет несколько недель", – уверен Юрий Матвейко.

А как же дорожающая нефть?

Несмотря на то, что стоимость нефти стремительно растет с конца октября 2020 года (по данным на 12 января 2021 года, черное золото достигло 56,5 доллара за баррель впервые за 11 месяцев), на цену бензина в России она никак не влияет.  

Юрий Матвейко пояснил amic.ru, что в России система ценообразования на нефтепродукты не похожа на модели других стран. Во многих государствах после снижения цен на нефть бензин также дешевеет через 5-7 дней. В нашей стране в стоимости нефтепродуктов более 70% – это налоги и акцизы, а цена нефти – всего 8-9%. Поэтому колебания мировых цен на нефть в стране практически никак не оказывают влияния на розницу. 

Зато цена на нефть влияет на стоимость газа (метан, пропан). Поэтому когда весной черное золото рекордно подешевело (менее 20 долларов за баррель), подешевел и газ. Сейчас он растет в цене вслед за нефтью, отмечает эксперт.

"Газ практически напрямую связан со стоимостью нефти. Было небольшое снижение на короткий период. Растет нефть – растет газ, происходит ослабление цены на нефть – падает и стоимость газа. Но не думаю, что будут какие-то резкие колебания", – говорит Юрий Матвейко.

Кстати, в декабре 2020 года эксперт сообщил amic.ru, что не видит предпосылок к росту цен на бензин в течение 2021 года. По его оценке, год прошел спокойно, без потрясений, и стоимость топлива практически не изменилась. Такой же стабильности он ожидает и в 2021-м.

"За 12 месяцев не увидели роста, с какими цифрами в прошлый год зашли, с теми и выходим. Если в следующем году не будет провальных изменений в экономике, рынок нефтепродуктов будет стабильным, то и цены останутся прежними. Возможна небольшая корректировка, связанная с инфляцией, но не более 2-4%", – успокоил автомобилистов Юрий Матвейко.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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