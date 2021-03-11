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Дело владельца базы, где погибла семья алтайского чиновника, ушло в суд

, ИА "Амител"
Расследование по факту гибели семьи Кременских завершилось
База 'Глобус' / Фото: komandirovka.ru

База "Глобус" / Фото: komandirovka.ru

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха "Глобус", на которой в июле 2020 года погибла семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ регионального управления по печати Иосифа Кременских. 59-летнего Виктора Королева обвиняют по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц").

По версии следствия, в июле 2020 года в номер на втором этаже гостевого дома комплекса заселился чиновник вместе со своей женой и двумя детьми. В одну из ночей из-за непогоды на территории базы отключили электроэнергию.

Не желая терять выгоду, Королев решил запустить насосную станцию и всю систему водоснабжения базы, подав питание с бензинового генератора, который он установил в подсобке под номером отдыхающих. При этом собственник знал, что использование агрегата запрещено в замкнутых невентилируемых помещениях. В результате токсичные продукты выхлопа просочились в номер, все члены семьи погибли.

Как отмечает пресс-служба краевой прокуратуры, в течение последующих дней другие гости базы жаловались на неприятный запах из номера, однако погибших обнаружили только спустя пять дней, после окончания срока оплаты за номер. Обвиняемый, испугавшись уголовной ответственности, пытался спрятать генератор на территории Республики Алтай.

С целью компенсации вреда наложен арест на имущество владельца базы на сумму более 15 млн рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Алтайский районный суд.

Напомним, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили тела четырех членов семьи 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских: самого чиновника, его жену и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет.

Позднее против Виктора Королева возбудили уголовное дело и отправили обвиняемого в СИЗО. Расследование взял на личный контроль руководитель СУ СКР по Алтайскому краю Андрей Хвостов.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

11.03.2021 17:28
- гость -

по глупости/тупости загублено 4 души...

11.03.2021 17:50
- гость -

Подобные смерти были до и будут после.
Вопрос почему без трусов оказались?

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