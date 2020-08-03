Директора алтайской турбазы, где погибла семья Кременских, отправили в СИЗО

Владельца алтайской туристической базы "Глобус", где погиб чиновник Иосиф Кременских со своей семьей, арестовали на два месяца. Об этом пишет Tegegram-канал LIFE SHOT.
"59-летнего Виктора Королёва увезли в СИЗО, ему грозит до 10 лет тюрьмы за оказание услуг ненадлежащего качества", – говорится в сообщении.
Как уже писал amic.ru, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили бездыханные тела своих постояльцев: мужа, жены и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.
По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора, который работал в подсобке, находящейся под номером семьи Кременских. Позже Королева задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.
Комментарии
Жаль человека, хотел как лучше...
А получилось...
Думать надо было головой..
Теперь будет...
Жаль человека
А мне его совсем не жаль. Почитаете правила как и где ставятся генераторы, требования к помещениям и их подключение к сетям в соответствии с ПУЭ. Какие лица допускаются к выполнению подобных работ, какие они должны иметь допуски и их квалификацию. Ну а в данной ситуации директор базы явно решил сэкономить и угробил людей.
Время такое любой ценой как можно больше прибыли. Нет у хозяев малых баз желания улучшать сервис. Каждый год бываю на Ае. Пляж со стороны глобуса и дикого берега действительно дикий. Достаточно 10-15 камазов песка удобства отдыхающих в разы. Нет лежаков, зонта.
потому что чиновник. а может потому что иосиф
Был бы социализм я бы его не жалел.
Но у нас капитализм и рынок, при чем в извращённой форме участия в нем государства. Поэтому мне его жаль.
Амик, хотите статью за фашизм? См выше пост
потому что чиновник
В данном случае про этот факт можно забыть. Тут явно что чиновник вовсе не равно продажный чиновник. Много ли вы знаете чиновников кто на отдых всей семьёй на автобусе катается? Да и задумайтесь, а на ваши похороны придёт 300 человек?
в результате отравления выхлопами от бензинового генератора
был дизельный, стал бензиновым.
Да и задумайтесь, а на ваши похороны придёт 300 человек?
А ему или вам это надо?..
Тут та ситуация, когда жаль действительно всех в этой трагедии.
А у вас голова постоянно на 100 процентов работает?
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3.08.2020 18:11
- гость -
Время такое любой ценой как можно больше прибыли. Нет у хозяев малых баз желания улучшать сервис.
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В Березке рядом кровати из досок, вешалки из коряг. Друг другу наверно рассказывают как они деньги зарабатывают не вкладывая в бизнес. Березка деньги брала за проход к озеру.