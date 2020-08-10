Понедельник, 10 Август, 18:34

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,78
€ 86,83
28°

892654 +5118
Обь
163см -34


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Глава алтайского СК взял на личный контроль расследование трех резонансных дел

, ИА "Амител"
Речь идет о драке на Старом базаре в Барнауле, гибели семьи чиновника на турбазе и наезде на ребенка в Новоалтайске
Фото: sledcom.ru

Фото: sledcom.ru

Три резонансных преступления в Алтайском крае взяты на личный контроль руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Андрея Хвостова. Об этом губернатору Виктору Томенко доложил начальник департамента по обеспечению безопасности Владимир Тарасов во время аппаратного совещания в правительстве края, сообщает пресс-служба правительства.

Речь идет смертельной драке у Старого базара в ночь на 27 июля, смертельном наезде на шестилетнего ребенка в Новоалтайске и гибели семьи алтайского чиновника Иосифа Кременских на турбазе. Сейчас расследование дел продолжается.

"Оно взято на личный контроль руководителем Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Прокурором края принято решение о проверке всех туристических объектов. О результатах будет доложено", – подчеркнул Тарасов.

На следующих заседаниях власти планируют уделить особое внимание вопросам безопасности на транспорте и в общественных местах, а на совещании комиссии по ЧС и пожарной безопасности по вопросам профилактической работы заслушают глав ряда муниципалитетов, где развивается туризм.

Напомним, что в конце июля в Алтайском крае случилось сразу три резонансных инцидента.

  

В ночь на 27 июля в Барнауле у Старого базара произошла смертельная потасовка. Из-за удара по голове 40-летний Павел Рохлов, который попытался разнять участников конфликта, погиб. Его похороны прошли в Барнауле 29 июля. Супруга мужчины обвинила в произошедшем 38-летнего экс-боксера Михаила Старцева. Сейчас он задержан.

31 июля сотрудники турбазы "Глобус" в одном из номеров обнаружили бездыханные тела своих постояльцев: мужа, жены и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от бензинового генератора, который работал в подсобке, находящейся под номером семьи Кременских. Позже директора базы Виктора Королева задержали, а в его отношении возбудили уголовное дело.

  

Вечером 26 июля 44-летняя Ирина Смирнова за рулем Nissan Sunny не справилась с управлением и сбила шестилетнего мальчика. Он шел по обочине вместе с девятилетним братом. Ребенок скончался на месте.

Позднее выяснилось, что Смирнова находилась в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предъявило обвинение женщине по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

 

Читайте также в сюжете: Драка на Старом базаре в Барнауле
Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

10.08.2020 17:32
- гость -

Драка есть драка. А когда гибнут от чьей то жадности или пьяных уродов. Вопрос.

10.08.2020 17:53
точный

очень жаль детей...

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
18:24
"Не авторитаризм, а какая-то диктатура": выборы в Белоруссии и судьба Лукашенко 0
18:03
Был студент, стал лейтенант. В АлтГТУ прошли военные учебные сборы 0
17:53
В Бийске четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки 1
17:40
Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах 9
17:27
Более 50 домов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле пока останутся без горячей воды 0
17:15
"Политика одна должна быть – люди". Лукашенко сделал первое заявление после выборов 9
17:03
Глава алтайского СК взял на личный контроль расследование трех резонансных дел 2
16:55
Вернувшимся из Турции туристам придется сдавать тест на COVID-19 за свой счет 8
16:44
"Матадор": пять главных ролей в кино Антонио Бандераса 5
16:36
Дожди возвращаются в Алтайский край 0
16:28
Пенсионеры, которые пропали в Алтайском крае, погибли в ДТП 4
16:14
Зампред правительства Республики Алтай ушел в отставку после скандала на День ВДВ 6
15:57
Роспотребнадзор назвал шаурму и котлеты главными распространителями инфекций 6
15:30
Один человек погиб во время протестных акций в Минске 59
15:21
Выяснилось, где чаще всего заражаются COVID-19 жители Алтайского края 25
15:09
Выборы в Белоруссии. Почему президентское голосование закончилось акциями протеста? 20
14:59
Свыше 15 тысяч больных COVID-19 умерло в России 3
14:45
Россияне смогут исправить свою кредитную историю 1
14:36
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют кинотеатры и бассейны в Алтайском крае 2
14:23
Осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением коронавируса 8
14:10
На Алтае полицейские задержали серийного грабителя из Новосибирска 0
13:59
80,23%. В Белоруссии огласили предварительные итоги президентских выборов 27
13:43
Илья Варламов вновь раскритиковал Барнаул 36
13:30
В Алтайском крае новосибирец ограбил 17-летних автостопщиков 5
13:16
В Барнауле почти на неделю закроют оживленный перекресток в спальном районе 2
13:03
Москвичка рассказала о своем путешествии на Алтай. Все очень плохо 44
12:53
Стало известно, когда полностью откроются детсады в Алтайском крае 5
12:40
Россияне стали реже покупать алкоголь. Но не весь 4
12:28
В Барнауле автомобиль протаранил сразу три машины 3
12:15
"Протесты, задержания. Где же 80% поддержки?" Соцсети о выборах президента Беларуси 42
12:04
Призер Кубка мира по лыжным гонкам тренировалась в Алтайском крае 1
11:52
Работникам на "удаленке" предлагают выплачивать северные надбавки 3
11:39
В Алтайском крае объявили еще одно штормовое предупреждение 0
11:26
"Шишковка" назвала десятку самых любимых книг барнаульцев 10
11:10
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае перевалило за 10 тысяч 5
11:07
Житель Бийска украл и перепродал чужой гараж 1
10:54
ЦИК: Лукашенко набрал на выборах президента Белоруссии более 80% голосов 60
10:42
В Барнауле создадут профессиональную площадку для керлинга 8
10:30
Сбитая на Змеиногорском тракте в Барнауле девочка осталась жива 12
10:18
Биткойн обвалился. Мошенники похитили у барнаульца 14 миллионов рублей 15
10:03
Шаг в будущее. Дети в Барнауле могут выучить IT по одной из лучших программ мира 2
09:57
Владелец московского "Спартака" заявил о намерении снять клуб с чемпионата России 4
09:45
Россияне назвали главные недостатки отечественных курортов во время пандемии 5
09:31
Почти шесть тысяч человек в Барнауле на три дня останутся без горячей воды 3
09:18
Барнаульцы пожаловались на разбитый после ремонта теплосетей тротуар 2
09:05
Барнаулец Александр Соболев посвятил гол в ворота ФК "Сочи" умершей маме 0
08:51
62-летний Валерий Сюткин снова стал отцом 5
08:39
Еще семь человек заразились коронавирусом в Республике Алтай 0
08:24
Снести нельзя сохранить. В Барнауле хотят разрушить часть усадьбы купца Полякова 36
08:09
Психиатр назвала лучшую еду для снижения уровня тревожности 8
07:49
Асмус выложила пикантное фото, ради которого развелась с Харламовым 6
07:29
Из Барнаула до Белокурихи теперь можно добраться за 45 минут 2
07:03
Трамплин в карьеру. В Финансовом университете идет набор в магистратуру 0
06:40
Шведы выяснили, сколько раз в неделю нужно заниматься любовью 7
06:22
Игривый лесник попал в фотоловушку и стал звездой интернета 4
06:01
Жара, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 августа 0
23:36
Такой день. Дети пострадали в ДТП, а Харламов оценил речь мэра Барнаула 0
23:08
Высшие военные чины лишились каракулевых шапок 3
22:33
Неправильное употребление фруктов грозит опасной болезнью 0
22:05
Ребенка сбили рядом с кафе в Барнауле 0
21:43
Вирусолог ожидает, что коронавирус мутирует во вторую волну 0
21:10
Гарик Харламов показал "лучшую речь мэра Барнаула" 8
20:40
Выборы президента Белоруссии признали состоявшимися 3
20:05
Четверо детей пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае 1
19:45
Хроника коронавируса Алтайского края. День 133 0
19:13
В Барнауле пожар в многоэтажке заблокировал мужчину на балконе 1
18:42
"Как в раю". Сын Михаила Ефремова назвал "жемчужину" Алтая 9
18:15
Штормовое предупреждение из-за жары продлили в Алтайском крае 0
17:40
Абитуриенты из 16 стран поступают в Алтайский госуниверситет 2
17:11
Мост за 87 млн рублей построят в Алтайском крае 0
16:44
Еще 15 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
16:15
75 случаев укусов клещей зафиксировали в Алтайском крае за прошедшую неделю 4
15:43
В поселке под Барнаулом утонул мужчина 3
15:14
В России за сутки выявили 5189 новых случаев коронавируса 0
14:49
ПФЛ отменила матч "Динамо-Барнаул" – "Носта" из-за коронавируса 3
14:16
Онищенко оценил опасность от китайского вируса SFTS для России 0
13:46
Барнаулец спрыгнул со второго этажа, чтобы украсть автомобиль 0
13:13
Эвелина Бледанс призналась, что может прожить на тысячу рублей в месяц 13
12:40
В Алтайском крае выявили 92 новых случая заражения коронавирусом 14
12:28
В Алтайском крае подросток украл деньги у сироты 1
11:59
В России назвали самый малочисленный народ 3
11:29
Двоих туристов эвакуировали на вертолете после камнепада в Горном Алтае 8
10:55
Российских водителей предупредили о важных изменениях 6
10:26
Виктор Томенко поздравил алтайских строителей с профессиональным праздником 2
09:55
После взрыва в порту Бейрута начались общественные беспорядки 20
09:26
Улицу Попова в Барнауле откроют для движения чуть позже, чем планировали 3
08:46
Врач заявил, что коронавирусом заразятся даже те, кто "сидел в бункере" 44
08:12
Специалисты назвали продукт, который снижает риск болезней сердца 3
07:44
Велосипедиста сбили на перекрестке в Барнауле 11
07:34
Футбольная неизвестность. Барнаульское "Динамо" в новом сезоне перебралось на Урал 0
07:21
Ты узнаешь их из тысячи. Знаменитые дома Барнаула 9
06:41
Творить и созидать. Поздравления с Днем строителя 1
06:01
Жара и засуха. О погоде в Алтайском крае 9 августа 0
23:35
Такой день. Медведь на железной дороге и День физкультурника 1
22:41
Российский депутат задекларировал 10 самолетов и 26 квартир 9
22:03
Пенсионеров, которые пропали в Алтайском крае, нашли погибшими 3
21:31
Еще один смертельно опасный вирус распространяется по Китаю 8
20:31
Скалодром построят во дворе барнаульской многоэтажки 1
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 132 0
19:12
Пограничные пункты на границе с Казахстаном модернизируют в Алтайском крае 0
18:50
Эксперт, который предсказал победу Трампа, дал прогноз по выборам в США 2
18:16
Жители Алтайского края встретили медведя у железнодорожной станции 4
17:53
Три человека пострадали в результате ДТП на Семинском перевале 1
17:12
В Хабаровске заявили о снижении числа участников протестных акций 12
16:47
В алтайском селе молодые люди украли спортинвентарь, чтобы тренироваться 0
16:24
Дегтярев опроверг желание вернуть полеты бизнес-классом для чиновников 7
15:52
В барнаульском парке "Изумрудный" началась подготовка к благоустройству 4
15:18
В России выявили свыше 5,2 тыс. зараженных коронавирусом 0
14:48
В Алтайском крае обновят 20 километров дорожного полотна районной дороги 3
14:18
Врач назвал единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом 2
13:46
Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем физкультурника 0
13:11
Еще 98 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 7
12:46
В Республике Алтай за сутки выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом 1
12:15
В Госдуме предложили сделать выплаты по 10 тысяч на детей постоянными 10
11:48
В Бийске пьяный мужчина напал на соседей с пистолетом из-за громкой музыки 6
11:11
Водонаева осудила Михаила Ефремова за отказ признавать вину в ДТП 11
10:41
В Барнауле до конца августа перекроют участок Павловского тракта 1
10:12
В Барнаульской многоэтажке обнаружили труп пенсионерки 5
09:42
В России предложили частично отменить транспортный налог 10
09:11
ВЦИОМ: уровень доверия к Владимиру Путину упал 24
08:40
"Почем чурчхела для народа". Репортаж из города Сочи с советами, как не переплатить 12

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.