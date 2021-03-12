Наледь с дорог и тротуаров счищают в Барнауле

12 марта во всех районах Барнаула коммунальщики расчищают дороги и тротуары от наледи. Работы выполняются как вручную, так и с привлечением спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.

В первой половине дня в краевой столице провели предварительную обработку проезжих частей песчано-соляной смесью. На тротуарах работали тракторы со щётками.

После обеда дорожники посыпали песком очищенные от снега тротуары, а на автомобильных дорогах работали спецмашины, которые убирали снежный накат и наледь после действия антигололёдных материалов.

Также рабочие вручную очищают от наледи остановки, пешеходные переходы и лестничные марши. Кроме того, наледь убирают на пешеходной дорожке через мост по улице Кутузова.

Днем ранее из-за возвращения холодов после тепла улицы Барнаула покрылись льдом. Жители города жаловались на то, что тротуары превратились в "сплошной каток", по которому невозможно ходить.