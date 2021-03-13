Минтруд предложил скорректировать выплаты на детей для нуждающихся

В Минтруде предложили ограничить детские выплаты семьям с формально низкими доходами, но существенным имуществом. Об этом пишет "Коммерсант".

Сейчас для получения выплат необходимо, чтобы чистые доходы на семью были меньше установленных в регионе критериев бедности. Однако есть примеры, когда семьи с неформальными доходами получали помощь от государства.

По данным "Коммерсанта", пособия планируют не выплачивать семьям с высоким уровнем потребления. Семья, которая имеет, например, несколько домов площадью более 40 квадратных метров, бедной считаться не будет. При этом в собственности у неё может быть квартира, дом, дача, участок, гараж, мотоцикл, автомобиль и сбережения на сумму 200 тысяч рублей.