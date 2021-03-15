Барнаулец загрустил из-за плачевного состояния фасадов в центре города

Житель города в сообществе Barnaul22 опубликовал фотографии рушащегося фасада одного из зданий в центре краевой столицы.
"Вот в таком состоянии находится исторический фонд в самом центре города Барнаула на пр. Ленина (пл. Октября). Грустно всё это... Ведь действительно красивая архитектура", – написал горожанин.
На опубликованных снимках видно, что местами штукатурка обвалилась до слоя кирпичей, а на некоторых участках шелушится краска.
Ранее в Бийске общественники во время рейда обнаружили, что один из архитектурных памятников попросту исчез. Дом № 90 по улице Куйбышева до сих пор числится в списке объектов культурного наследия, но из материального мира он пропал.
Комментарии
Жаль что отваливается штукатурка уже новых ремонтов
Жаль что отваливается штукатурка уже новых ремонтов на головы прохожим
Жаль ,что государственные людишки не видят плачевное состояние высотных домов. В СССР такого бы не допустили. Кому и кто ворует деньги на кап.ремонт. Башку бы ему свернуть,кто придумал прямое узаконенное воровство.
Жаль что отваливается штукатурка уже новых ремонтов на головы прохожим из-за безалаберности некоторых
Жаль что отваливается штукатурка уже новых ремонтов на головы прохожим из-за безалаберности некоторых прохожих
Жаль что отваливается штукатурка уже новых ремонтов на головы прохожим из-за безалаберности некоторых государственных людишек
Большинству безразлично состояние домов и какой-то там штукатурки. Поэтому смиритесь и примкните к большинству
Жутко конечно, Ленинский единственное местами место похожее на город и так все рассыпается, у бывшего кинотеатра Россия жуткие зеленые дома, просто больно смотреть на разруху.