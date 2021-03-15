Барнаулец загрустил из-за плачевного состояния фасадов в центре города

Житель города в сообществе Barnaul22 опубликовал фотографии рушащегося фасада одного из зданий в центре краевой столицы.

"Вот в таком состоянии находится исторический фонд в самом центре города Барнаула на пр. Ленина (пл. Октября). Грустно всё это... Ведь действительно красивая архитектура", – написал горожанин.

На опубликованных снимках видно, что местами штукатурка обвалилась до слоя кирпичей, а на некоторых участках шелушится краска.

Ранее в Бийске общественники во время рейда обнаружили, что один из архитектурных памятников попросту исчез. Дом № 90 по улице Куйбышева до сих пор числится в списке объектов культурного наследия, но из материального мира он пропал.