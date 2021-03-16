Феминизм, психология и антиутопии: о чём пишут книги современные авторы-женщины

Пару столетий назад роль женщины ограничивалась поддержанием домашнего очага. Наука, культура и писательство считались исключительно мужскими делами. Поэтому сенсационные романы Джейн Остин, сестёр Бронте или, например, Вирджинии Вульф позволили по-новому взглянуть на литературу, в которой женщина ни в чём не уступает мужчине.

Пример из недалёкого прошлого: рукопись первого романа о Гарри Поттере издавалась за подписью "Дж. К. Роулинг", чтобы было непонятно, мужчина автор или женщина. А будучи уже знаменитой на весь мир, Джоан Роулинг начинала в жанре детектива под новым псевдонимом – Роберт Гэлбрейт.

Сегодня современным писательницам необязательно скрываться под мужскими псевдонимами. Имена Донны Тартт, Дианы Сеттерфилд, Маргарет Этвуд, Гузель Яхиной и других прочно вписаны в историю. Появилась даже специальная Женская премия "Оранж" за художественную литературу, которая считается одной из самых престижных.

В последние годы новой нормой стали феминитивы, и словом "писатель" некоторых женщин и обидеть можно. Увлекательную попытку расставить по полочкам новые веяния языка сделала российский лингвист Ирина Фуфаева в книге "Как называются женщины. Феминитивы: история, устройство, конкуренция".

Разобравшись в терминах, можно переходить к теме гендерных стереотипов. Вам кажется, сегодняшние женщины свободны от предрассудков? Прочтите исследование российского психолога Юлии Лапиной "Тело, еда, секс и тревога: что беспокоит современную женщину". Его дополняет культовая работа американской журналистки и писательницы Наоми Вульф "Миф о красоте. Стереотипы против женщин".

We should all be feminists, – утверждает нигерийская писательница Чимаманда Адичи в своей "Дискуссии о равенстве полов". Ценность её книги в масштабном подходе – равенство не только в обществе и профессии, но и в домашних делах и воспитании детей.

Кстати, о детях: мы можем не задумываться, но первые сказки на ночь уже транслируют гендерные стереотипы – художественное переосмысление этого процесса предлагают Лора Лэйн и Эллен Хоун в весёлом сборнике на серьёзную тему "Золушка и стеклянный потолок. И другие феминистские сказки". Неслучайно одним из самых заметных романов последнего времени стала антиутопия "Рассказ служанки" – в дивном новом мире Маргарет Этвуд у женщин нет вообще никаких прав, а лишь обязанности, главное из которых – деторождение.

Сегодня тема феминизма в мировой литературе встречается всё чаще. Книжные эксперты сети "Читай-город" отмечают, что тренд на литературу о сильных и независимых с каждым годом только набирает популярность. Пример – успешно экранизированная история из послевоенного Неаполя "Моя гениальная подруга" Элены Ферранте. А ещё книги, основанные на реальных событиях: "Уборщица" Стефани Лэнд, "Замок из стекла" Джаннетт Уоллс.

Пожалуй, главное преимущество современных женщин перед их предшественницами из XIX века – это масса наглядных примеров, доказывающих, что нет никаких преград, кроме внутренних. Будь ты супермоделью Мэй Маск или нищей матерью-одиночкой Стефани Лэнд – главное, быть "Женщиной, у которой есть план".