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Песков отреагировал на расследование о тайной массовой казни силовиками в Чечне

, ИА "Амител"
Ранее "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования об убийстве 27 задержанных в январе 2017 года
Фото: zavtra.ru

Фото: zavtra.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию "Новой газеты" о массовых расправах в Чечне. В кремле считают, что при необходимости правоохранительные органы проведут соответствующую проверку.

"Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки могут состояться", – цитирует его "Интерфакс".

Ранее "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования о казнях силовиками в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства как минимум 13 человек из "списка 27" – людей, которых якобы тайно казнили в январе 2017 года.

Основой расследования стали оказавшиеся в распоряжении издания служебные документы МВД Чечни – таблицы с фотографиями и данными более 160 задержанных, среди которых есть почти все фигуранты данного списка.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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