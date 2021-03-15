Песков отреагировал на расследование о тайной массовой казни силовиками в Чечне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что видел публикацию "Новой газеты" о массовых расправах в Чечне. В кремле считают, что при необходимости правоохранительные органы проведут соответствующую проверку.

"Наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах, поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, эти проверки могут состояться", – цитирует его "Интерфакс".

Ранее "Новая газета" опубликовала вторую часть расследования о казнях силовиками в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова, старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства как минимум 13 человек из "списка 27" – людей, которых якобы тайно казнили в январе 2017 года.

Основой расследования стали оказавшиеся в распоряжении издания служебные документы МВД Чечни – таблицы с фотографиями и данными более 160 задержанных, среди которых есть почти все фигуранты данного списка.