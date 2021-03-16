Подразделению МВД по экономической безопасности исполнилось 84 года

16 марта — профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел, которые обеспечивают экономическую безопасность населения. Немногие знают историю праздника и то, какие именно функции выполняют сотрудники этого подразделения. Однако они играют не последнюю роль в госбезопасности. Amic.ru немного проведёт экскурс в историю праздника от его создания до наших дней.

В СССР 16 марта 1937 года приказом НКВД был создан Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС).Отдел существовал как часть Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. Его сотрудники должны были бороться с хищениями и в госучреждениях, и со спекуляциями.

В 1992 году после распада СССР в России был создан аналогичный орган, только в составе МВД — Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет было переименовано в ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. После, в начале 2000-х, оно вошло в состав криминальной милиции, а ещё немного позже появилась Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям (она же — Департамент экономической безопасности). Сравнительно недавно, в 2011 году указом президента ДЭБ переименовали в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Сегодня это подразделение борется с преступностью в сфере экономики, и к их полномочиям относятся не только экономические преступления в госучреждениях, но и преступления, совершаемые в потребительском секторе, в кредитно-финансовых организациях, и на внешнеэкономическом рынке. В 2020 году подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов МВД России выявлено более 66 тысяч преступлений экономической направленности, более 23 тысяч из которых совершены в крупном или особо крупном размере, сообщил пресс-центр ГУ МВД по Алтайскому краю.

При непосредственном участии сотрудников ГУЭБиПК МВД России, выявлено 948 преступлений, следствие по которым обязательно, в том числе 759 тяжких и особо тяжких. В Алтайском крае отдел по борьбе с экономическими преступлениями существует с 28 сентября 1937 года. На сегодняшний день в регионе существует 18 подразделений БЭП. Ну, а сегодня все сотрудники подразделения отмечают свой профессиональный праздник и получают поздравления от коллег и близких.