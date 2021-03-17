Диетолог назвала три способа побороть тягу к сладкому

Диетолог и нутрициолог из Мельбурна Лаура Форд назвала три основных причины, почему людей тянет к сладкому, и перечислила способы побороть соответствующее желание. Рекомендации специалиста появились на видеосервисе TikTok.

В первую очередь Форд обратила внимание на желание есть продукты с сахаром из-за недостатка углеводов на обед. Диетолог порекомендовала следить за тем, чтобы трапеза была сбалансированной, и в качестве идеального источника углеводов назвала гарниры – батат и бурый рис.

Второй причиной специалист считает недоедание – человек начинает хотеть сладкого тогда, когда ему не хватает энергии. Эксперт призвала питаться полноценно и не пропускать приёмы пищи, чтобы избежать тяги к вредным продуктам.

Также Форд уверена, что желание сладкого вызывает недостаток сна. По её словам, от недосыпа у человека снижается выработка гормонов голода грелина и лептина. Врач посоветовала спать не менее восьми часов в день.