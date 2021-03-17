СК ищет жителя Алтайского края, который месяц назад вышел от знакомых и исчез

Фото: пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю

Следственный комитет Алтайского края устанавливает местонахождение 35-летнего Сергея Зюбина, который пропал больше месяца назад в Белокурихе. По факту его исчезновения следователи возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По данным следствия, мужчина ушёл из дома своих знакомых 7 февраля около 4 часов утра, после чего пропал.

"Приметы: возраст 35 лет, рост 185 см, среднего телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, тип лица европейский. Был одет: зимняя куртка красного цвета, джинсы чёрного цвета, ботинки-кроссовки чёрного цвета, без головного убора", – сообщает пресс-служба ведомства ориентировку.

При себе у мужчины может быть сотовый телефон Samsung и банковская карта "Альфа банка". Следствие просит всех, кто знает о местонахождении пропавшего или обстоятельствах его исчезновения, сообщать по телефону в Белокурихе (8-385-77) 20-4-84 или 02.