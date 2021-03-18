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В Барнауле стартовал ремонт пострадавшего от пожара Дома афганцев

, ИА "Амител"
Работы обойдутся в 266 млн рублей
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Подрядчики приступили к ремонтным работам в пострадавшем от пожара Доме афганцев на проспекте Комсомольском, сообщают "Вести Алтай".

Ремонт планируют проводить поэтапно. Финансирование составило 266 млн рублей, из которых первым траншем направили 90 млн рублей. Остальную сумму планируют выделить в следующем году.

По словам директора краеведческого музея Натальи Вакаловой, увеличится и количество экспонатов в музее, который располагается в одном здании с Союзом ветеранов Афганистана. В частности, добавятся пушки, которые сейчас экспонируют в главном здании музея.

"Безусловно, туда войдут экспозиции по Гражданской войне, то, что сегодня наши посетители традиционно видели в основном здании на Ползунова, 46, – рассказала Вакалова. – Туда также традиционно войдут экспозиции по Великой Отечественной войне".

По её словам, посетителей будут ждать "новые подходы, новые формы, интерактив".

История здания, в котором сейчас располагается Дом афганцев, началась в 1907 году. Двухэтажное кирпичное строение возвели для городской больницы на пожертвования горожан и купцов. Именно с этого объекта начинается история краевой клинической больницы.

Ещё в 1994 году здание отнесли в реестр памятников архитектуры регионального значения. С 2000-х годов на пр. Комсомольском, 73б, располагались военно-исторический отдел Алтайского государственного краеведческого музея, Алтайский краевой Союз общественных организаций ветеранов Чечни, клуб смешанных единоборств "Лидер".

6 февраля 2018 года в здании случился пожар. В нём погиб председатель алтайского краевого Союза общественных организаций ветеранов Чечни Василий Алексенко. Огонь также уничтожил второй этаж здания и крышу. Сгорели около 100 экспонатов музея, в основном фотографии и архивные материалы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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