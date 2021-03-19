19 марта на заседании Барнаульской гордумы глава города Вячеслав Франк отчитался о работе мэрии за 2020 год. По традиции градоначальник обратил внимание не только на достижения муниципалитета, но и на проблемные вопросы. В частности Франк отметил негативное влияние пандемии на жизнь краевой столицы в целом, падение демографии и рассказал, какие зарплаты сейчас получают жители регионального центра. В то же время, по словам мэра, у администрации Барнаула есть поводы для гордости по итогам 2020 года.

Итоговый отчёт депутаты приняли, хотя перед этим и поспорили. Особенно ярко высказался руководитель строительной компании "Союз" Владимир Отмашкин, который количество проблем в городе сравнил с бородой старика Хоттабыча и призвал власти к совместному обсуждению и поиску их решения.

О влиянии пандемии

Ухудшение демографической ситуации Вячеслав Франк назвал одним главных негативных последствий пандемии коронавируса в 2020 году. Он отметил, что в городе произошёл рост смертности при одновременном снижении рождаемости. В итоге за год население города уменьшилось с 696,9 тысячи человек до 695,5 тысячи. Из положительного можно отметить миграционный прирост – к нам в город переехали 2700 человек.

В то же время Франк подчеркнул, что, несмотря на пандемию, в прошлом году все ключевые мероприятия состоялись. Это юбилей Победы, голосование по поправкам в Конституцию и празднование 290-летия Барнаула.

Также в числе позитивных моментов Франк назвал реализацию нацпроектов и работу городских властей с инвесторами. За год объём инвестиций в основной капитал превысил 36 млрд рублей. Вместе с тем индекс промпроизводства в прошлом году в Барнауле снизился до 97,9%.

О зарплатах

Средняя зарплата в Барнауле на крупных и средних предприятиях в 2020 году выросла на 7,5% и составила 40 745 рублей, сообщил глава города (в 2019 году – 37,9 тыс. рублей). В то же время он отметил, что 64% горожан всё ещё имеют доход ниже приведённых цифр.

"Сохраняется диспропорция в оплате труда – 64% горожан получают зарплату ниже средней по городу, 26% – выше общегородской", – сказал Вячеслав Франк.

В бюджетной сфере также удалось сохранить, а где-то и увеличить зарплату педагогам и работникам культуры. Сделать это получилось благодаря поддержке правительства края, подчеркнул Франк.

Глава города сообщил, что сейчас в мэрии решают вопросы долгов по зарплате. По итогам 2020 года они составили почти 3 млн рублей. Это больше, чем в 2019 году.

О транспорте

Глава города сообщил, что мэрия разработала план по решению многолетних проблем в сфере городского транспорта. В частности, в ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку оптимальной схемы маршрутной сети. Одновременно мэрия Барнаула пересмотрит систему управления пассажирскими перевозками. Кроме того, ведутся переговоры с ВЭБ.РФ о выделении средств на частичное обновление подвижного состава. Также мэр напомнил, что Барнаул получит к лету несколько трамваев от Москвы бесплатно.

О квартирах

Франк доложил, что администрация занимается решением проблем "Барнаулкапстроя" и недостроенного ЖК "Парковый". При этом он подчеркнул, что обманутых дольщиков здесь нет: люди в любой момент могут забрать деньги у банка. Глава Барнаула заверил, что выход будет найден и банкротства застройщика администрация города не допустит.

Также мэр рассказал, как власти города решают вопрос с переселением из ветхого и аварийного жилья. В 2020 году план был перевыполнен на 105%. Жилищные условия улучшили 460 человек. Однако чтобы полностью выполнить программу, понадобится ещё несколько миллиардов рублей, подчеркнул Франк. Кроме того, в список не входят пока и новые аварийные дома, признанные такими после 1 января 2017 года.

Глава города признал, что пока недостаточными темпами идёт выделение жилья по программе для молодых семей. Квартиры получили 280 барнаульцев, а в очереди – ещё более четырёх тысяч человек. Чтобы реализовать программу, требуется не менее 6 млрд рублей, привёл цифры Вячеслав Франк. По его словам, справиться с такой задачей можно только при софинансировании со стороны вышестоящих властей.

Задачи на 2021 год

По словам главы города, мэрия в 2020 году стала больше внимания уделять развитию пригорода Барнаула, где проживает примерно 45 тысяч человек. Тем не менее работы здесь ещё очень много. Вопросы водоснабжения, газификации – самые проблемные.

"Мы вместе прошли трудный год, заставивший нас пересмотреть подходы. Ситуацию удержали и стабилизировали", – резюмировал Франк. Кстати, мэр подчеркнул, что уже не за горами 300-летие Барнаула, поэтому пора "ставить амбициозные цели".

Из главных событий 2021 года для Барнаула Франк назвал Кубок мира по гребле, всероссийскую перепись населения, выборы в Госдуму и АКЗС, а также празднование Дня Победы.

KPI для мэра

Руководитель фракции "Единая Россия" в БГД Вячеслав Перерядов подчеркнул: Франк за год сумел перенастроить работу мэрии, сделав администрацию более открытой для сотрудничества с депутатским корпусом. Также он отметил, что, несмотря на пандемию, мэрия Барнаула в 2020 году смогла успешно реализовать нацпроекты по благоустройству, дорожному строительству и так далее. Но в то же время обратил внимание и на проблемные моменты, такие как строительство ливнёвок, капремонт жилья, возведение инженерной инфраструктуры в пригородных посёлках, решение экологических вопросов.

Перерядов предложил разработать для мэра KPI (по аналогии с губернаторским). По его мнению, такой подход позволит дать более полную и объективную оценку работе градоначальника. Деятельность мэрии в 2020 году барнаульские единороссы единогласно поддержали.

Бескомпромиссная оппозиция

Иван Карпов из КПРФ, взяв слово, сходу заявил, что его фракция будет голосовать против отчёта Франка. По мнению коммунистов, мэр привёл не все значимые показатели городской жизни. В частности средняя зарплата была названа "поверхностным индикатором". Более объективным фактором, по версии Карпова, можно считать количество барнаульцев, живущих за чертой бедности.

Ещё один момент, который, по мнению Карпова, упустил в своём отчёте глава, это резкий рост цен на жильё и недоступность недвижимости для рядовых барнаульцев.

Также он припомнил администрации отмену февральского митинга коммунистов.

С критикой отчёта главы выступила и Оксана Молодых из "Справедливой России". Она сообщила, что СР собрали мнения барнаульцев о работе мэра, и большинство респондентов оценили деятельность градоначальника неудовлетворительно.

По словам Молодых, провальной можно назвать кадровую политику мэрии, неэффективность бюджетных трат, закрытость власти, а также транспортную проблему. Молодых рекомендовала властям "советоваться с оппозицией" при решении проблемных вопросов. Отчёт главы эсеры не поддержали.

А вот руководитель фракции ЛДПР Алексей Скосырский обратил внимание, что за последнее время город поменялся к лучшему, и признал в этом заслугу мэрии. Впрочем, проблемы ЛДПР тоже заметили. Это и состояние коммунальных сетей, и высокие тарифы на ЖКХ, и неблагоустроенные улицы частного сектора, и т. д.

"Поэтому отчёт мы не принимаем", – подытожил Скосырский. Тем не менее один человек из фракции всё же высказался "за". И этим человеком стала Кристина Юстус.

И Хоттабыч не спасёт

Самым ярким оказалось выступление руководителя строительной компании "Союз" Владимира Отмашкина. Уже с первой фразы: "Давно не участвовал в мероприятии с такой напряжённой обстановкой. Как будто находишься на траурном мероприятии" он привлёк себе внимание абсолютно всех в зале.

Предваряя своё выступление, Отмашкин подчеркнул, что это что-то вроде начала серьёзного диалога власти и общественности города, который утеряли лет 10 назад. Строитель предложил властям совместно подумать, как изменить положение дел в родном Барнауле.

По его словам, сейчас в городе проблем столько, что не хватит волос на бороде старика Хоттабыча, чтобы их все решить. Среди главных – отсутствие инвестиционной привлекательности, низкая бюджетная обеспеченность и самоизоляция власти от горожан.

Отмашкин возмутился, почему на важном мероприятии лично не присутствовало высшее руководство региона, а заместители губернатора покинули заседание почти сразу после его начала.

"Как же так, что никого из первых лиц сегодня нет? Ведь это столица края! На нас на всех ответственность за жизнь в Барнауле", – посетовал гендиректор "Союза".

Он также высказал мысль, что самой главной проблемой города является его инвестиционная непривлекательность. Бизнес не приходит в Барнаул, а, напротив, уходит отсюда, подчеркнул Отмашкин. А вместе с ним уезжает из города и молодёжь.

"Мы в промышленности чётко ощущаем нехватку настоящих специалистов. Они идут в другие города. Квалифицированная молодёжь уходит, а бюджет не пополняется в нужном объёме. К чему это приведёт? Ответ очевиден", – констатировал застройщик.

Отмашкин также призвал власти выстраивать диалог с общественностью "без воплей, без эмоций, с холодным рассудком. Если не хватает специалистов в администрации, давайте помогать всем обществом, подсказывать, давать советы, составлять программы. Давайте будем работать на Барнаул", – призвал строитель.

После эмоционального выступления главы "Союза" выступил зампредседателя Общественной палаты Барнаула Пётр Фризен и слегка пожурил тех, кто критиковал работу главы города. Он заметил, что мэр работает всего лишь год, и делать далеко идущие выводы – неверно. А тем более – обвинять во всех грехах. "Нужно проявить толерантность и не бить наотмашь", – дал совет народным избранникам Фризен. Вторил ему и "фронтовик" Сергей Войтюк, подчеркнувший, что все шишки валятся на местную власть, так как она находится ближе всего к людям. Однако полномочия её весьма ограничены. "Оценивать работу нужно в ретроспективе. С позиции "было – стало", – уверен Войтюк, который считает, что мэр заслужил положительную оценку.

В итоге за отчёт Франка высказались 32 из 40 депутатов Барнаульской гордумы. Таким образом, работа администрации в 2020 году признана удовлетворительной.