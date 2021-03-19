Весеннее ограничение для большегрузов введут на алтайских трассах с 1 апреля

с 1 по 30 апреля на трассах в Алтайском крае введут весеннее ограничение. Запрет будет действовать на транспортные средства с нагрузкой на ось более шести тонн без специального разрешения.
Запрет на проезд не будет распространяться на:
- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, включая молочное, зерновое сырьё и продукты его переработки, картофель, любую продукцию овощеводства, кормов для животных и их составляющих (грубые, сочные, концентрированные), фуражного зерна, мелиссы, животных, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твёрдых и жидких бытовых отходов. Действие этого абзаца не распространяется на транспортные средства, перевозящие сборный груз, в котором любая его часть не входит в указанный перечень;
- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- специализированную технику, используемую для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые финансируют за счёт средств краевого бюджета;
- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
В течение суток до введения ограничений на трассах установят предупреждающие знаки, пишет официальный сайт Алтайского края.
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