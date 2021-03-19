В Барнауле установили макет космического корабля "Буран"

В Краевом центре для одарённых детей "Талант 22" появилась модель космического корабля "Буран". Он рассчитан на 12 человек, а его стоимость составляет около девяти миллионов рублей.

Корабль имитирует настоящий полёт. Он вибрирует, а мониторы-иллюминаторы показывают вид за бортом. Эффект нахождения в космосе усиливает акустическая система.

"Отправиться в космическое путешествие на легендарной советской разработке могут не только ученики, но и гости центра. Сейчас настраивают оборудование. Первый полёт запланирован на середину апреля", – написали в сообществе Barnaul 22.

Отмечается, что рядом с кораблём откроют планетарий.