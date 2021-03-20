Житель Барнаула забыл на рынке кошелёк с 32 тысячами рублей

Барнаульский пенсионер пришёл в полицию после того, как оставил без присмотра кошелёк с 32 тысячами рублей и банковской картой, а обнаружил пропажу лишь когда со счёта списали деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

"Как было установлено, пенсионер в день совершения кражи приехал на рынок, – уточнили в ведомстве. – В киоске он приобрёл фрукты, за которые расплатился наличными, при этом кошелёк положил на прилавок. Забрав продукты, потерпевший ушёл без своего имущества".

По горячим следам подозреваемого задержали. Им оказался 45-летний житель краевой столицы. Против него возбудили уголовное дело по статье "Кража со значительным ущербом". Те деньги, которые мужчина не успел потратить, возвращены законному владельцу.

Ранее в Барнауле пассажир такси похитил у водителя кошелёк с банковскими картами и деньгами в размере 1600 рублей. Пропажу таксист обнаружил только после поездки, а затем обратился в полицию.