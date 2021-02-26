Барнаулец украл кошелек у таксиста и попался полиции

В Барнауле пассажир такси похитил у водителя кошелек с банковскими картами и деньгами в размере 1600 рублей. Пропажу таксист обнаружил только после поездки, а затем обратился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, по подозрению в краже правоохранители задержали ранее не судимого 39-летнего барнаульца. Свою вину мужчина отрицать не стал. У него изъяли бумажник, однако деньги он успел потратить на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее сообщалось, что полицейские вернули барнаульской пенсионерке потерянную банковскую карту, которую она обронила рядом с ж/д вокзалом. Горожанку также проинформировали о правилах финансовой безопасности и порекомендовали раздельно хранить крупные суммы и финансы на текущие траты.