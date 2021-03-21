Ещё 12 человек заразились коронавирусом в Республике Алтай

12 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Болезнь выявили у трёх жителей Майминского района, трёх жителей Онгудайского района, двух жителей Горно-Алтайска, двух жителей Шебалинского района, жителя Кош-Агачского района и жителя Улаганского района. В 10 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у одного человека – симптомы пневмонии.

Всего за время пандемии в Горном Алтае подтвердили 16 558 случаев заболевания. Выздоровели 16 214 человек, в том числе трое – за последние сутки.