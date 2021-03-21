Руководителя детского кружка одной из школ Якутска заподозрили в растлении учениц

В одной из школ Якутска руководителя кружка заподозрили в растлении учениц. Сейчас его арестовали, а следователи выдвинули ему обвинения по ч. 2 ст 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") и ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста").

Как сообщает РИА Новости, с жалобой в правоохранительные органы на мужчину обратилась одна из местных жительниц. Она рассказала, что руководитель кружка совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера.

Как стало известно позже, аналогичное преступление задержанный совершил в отношении девочки 13 лет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.