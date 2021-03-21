Жители барнаульского поселка Южный озадачились стройкой у озера

Жители барнаульского поселка Южный пожаловались на стройку, которая развернулась на местном озере Варежка. По словам очевидца, на месте работает техника и туда уже привезли горы песка.

"До этого выпилили березы, поставили распределительные электростанции. Кто знает, для чего это все? Что там будет?", – цитирует его сообщение Instagram-аккаунт barnaul.insta.

При этом на месте стройки нет никаких опознавательных вывесок и информационных баннеров. Вероятно, на месте построят эко-парк, который включает в себя семейное кафе с мини-отель и баню – об этом говорит проект, опубликованный на бирже инвестиционных проектов "Inproex".