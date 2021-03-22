Волна тепла накроет Сибирь и Дальний Восток

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло в Сибири и на Дальнем Востоке в течение начавшейся недели.

"В Красноярском крае и Забайкалье температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 10 градусов. В Красноярске в светлое время суток столбики термометров будут подниматься до отметки +4 градуса. В Иркутской области днём ещё теплее – там до восьми тепла. В Амурской области и Хабаровске – около 10 градусов", – рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности начальника алтайского Гидрометцентра Дмитрий Савин рассказал, что новая волна тепла придёт в край с 27 марта. В ближайшие же дни ожидается небольшое похолодание: днём – до слабоположительных температур, ночью – до слабоотрицательных.