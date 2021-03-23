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Алтайский суд признал экстремистской организацию, выступающую за отделение Сибири

, ИА "Амител"
Теперь деятельность "Сибирского державного союза" запрещена в России
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Верховный суд Республики Алтай удовлетворил заявление региональной прокуратуры о признании общественного движения "Сибирский державный союз" экстремистской организацией. Теперь её деятельность запрещена в России.

Как сообщает "Банкфакс", ранее организация была известна под несколькими названиями, в том числе и неоязыческого толка: "Собор Руси Родов Славных", "Славянское воинское братство", "Сибирско-Украинское движение" и "Духовно-политическое движение "Освобождение". У них было одинаковое руководство и задачи.

Как отмечают в прокуратуре, члены движения собирались насильственным способом "изменить основы конституционного строя", а также нарушить целостность Российской Федерации. С этой целью активисты распространяли экстремистские материалы и призывали других к экстремистской и террористической деятельности.

По данным информационно-аналитического центра "Сова", организацию создали в 2006 году под названием "Славянское воинское братство" как часть сообщества "Русь родословная". Руководил ей бывший милиционер Александр Будников, также известный как Святозар. Вместе они выступали за отделение Сибири от России и образование "Сибирской Республики", а также создание на Алтае духовно-культурного центра "АзГрад". Численность региональных отделений в среднем составляла около 20 человек.

В 2008 году в Новосибирске Будникова приговорили к двум годам лишения свободы условно за распространение антисемитских и экстремистских публикаций, однако Святозар своей вины не признал и заявил, что продолжит заниматься аналогичной деятельностью.

В 2014 году активисты попытались провести в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири", однако после вмешательства правоохранителей мероприятие не состоялось, а одного из организаторов, Егора Савина, задержали.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.03.2021 13:25
гость

"Сибирско-Украинское движение"

Это что за хрень?

23.03.2021 13:29
- гость -

сибирко-украинское?
это кто организатор? кто финансировал такое?

23.03.2021 13:35
- гость -

23.03.2021 13:29
- гость -
сибирко-украинское?
это кто организатор?

Не Абориген ли наш наследил?))

23.03.2021 13:45
- гость -

А улицу Ядринцева в Барнауле не хотят переименовать? Это был один из первых экстремистов с идеей отделения Сибири от Москвы

23.03.2021 13:48
- гость -

Как отделять?
Ещё не всё мюллеры с сечиными и прочие срульманы выкачали из недр

23.03.2021 13:50
- гость -

если кому то что не по нраву оно сразу становится экстремистским

23.03.2021 13:54
гость

Ленин Финляндию с Польшей от России отделил, а у нас проспект Ленина, главного революционера всех времен и народов

23.03.2021 14:13
- гость -

Ленин Финляндию с Польшей от России отделил

а то )))

«Считая нужным положить предел внешней неопределенности государственного строя, памятуя единодушное и восторженное признание республиканской идеи, которое сказалось на Московском государственном совещании. Временное правительство объявляет. что государственный порядок, которым управляется Российское государство, есть порядок республиканский, и провозглашает Российскую республику.»

23.03.2021 14:15
- гость -

Ох уж, эти знаменитые Сибирские сепаратисты!

23.03.2021 14:15
- гость -

вдогонку

«Мы торжественно сим актом подтверждаем финляндскому народу на основе его Конституции, незыблемое сохранение его внутренней самостоятельности, прав его национальной культуры и языков /финского и шведского/. Мы выражаем твёрдую уверенность, что Россия и Финляндия будут отныне связаны уважением к закону ради взаимной дружбы и благоденствия обоих свободных народов».

«Временное правительство считает создание независимого Польского государства, образованного из всех земель, населённых в большинстве польским народом, надёжным залогом прочного мира в будущей обновлённой Европе».

«Освобождённый и объединённый польский народ сам определит государственный строй свой, высказав волю свою через Учредительное собрание, созванное в столице Польши и избранное всеобщим голосованием... Российскому Учредительному собранию предстоит...дать своё согласие на те изменения государственной территории России, которые необходимы для образования свободной Польши из всех трёх ныне разрозненных частей её»

23.03.2021 14:34
- гость -

А как рассматривать действия Путина в данной ситуации:
"Посередине реки Амур несколько островов в 2008 году Россия передала Китаю.
Медведев в 2010 году подарил Норвегии 175 000 км2 акватории Баренцева моря.

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