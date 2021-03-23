Алтайский суд признал экстремистской организацию, выступающую за отделение Сибири

Верховный суд Республики Алтай удовлетворил заявление региональной прокуратуры о признании общественного движения "Сибирский державный союз" экстремистской организацией. Теперь её деятельность запрещена в России.

Как сообщает "Банкфакс", ранее организация была известна под несколькими названиями, в том числе и неоязыческого толка: "Собор Руси Родов Славных", "Славянское воинское братство", "Сибирско-Украинское движение" и "Духовно-политическое движение "Освобождение". У них было одинаковое руководство и задачи.

Как отмечают в прокуратуре, члены движения собирались насильственным способом "изменить основы конституционного строя", а также нарушить целостность Российской Федерации. С этой целью активисты распространяли экстремистские материалы и призывали других к экстремистской и террористической деятельности.

По данным информационно-аналитического центра "Сова", организацию создали в 2006 году под названием "Славянское воинское братство" как часть сообщества "Русь родословная". Руководил ей бывший милиционер Александр Будников, также известный как Святозар. Вместе они выступали за отделение Сибири от России и образование "Сибирской Республики", а также создание на Алтае духовно-культурного центра "АзГрад". Численность региональных отделений в среднем составляла около 20 человек.

В 2008 году в Новосибирске Будникова приговорили к двум годам лишения свободы условно за распространение антисемитских и экстремистских публикаций, однако Святозар своей вины не признал и заявил, что продолжит заниматься аналогичной деятельностью.

В 2014 году активисты попытались провести в Новосибирске "Марш за федерализацию Сибири", однако после вмешательства правоохранителей мероприятие не состоялось, а одного из организаторов, Егора Савина, задержали.