Старые газеты помогли жительнице Великобритании спастись от смерти

15-летний Лиам Эппс из графства Кент подрабатывал и разносил прессу по соседним домам. На крыльце 89-летней женщины он заметил стопку газет, которые скопились за несколько дней.

После школы молодой человек обратил внимание, что женщина так и не вышла из дома. Он попросил свою маму сходить с ним и проверить, всё ли в порядке, но соседка не ответила на звонок в дверь.

Сосед женщины провёл неравнодушного парня на задний двор, и через окно они смогли докричаться до пенсионерки. С разрешения они взломали дверь и увидели, что пенсионерка без сил лежала на полу. Мужчина оказал пострадавшей первую помощь, а следом приехали медики.

Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.