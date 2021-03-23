Жительница Алтайского края решила успокоить гостя ножом во время новогоднего застолья

Жительницу Залесовского района осудят за причинение тяжкого вреда здоровья знакомому, повлекшему смерть. Женщина решила успокоить устроивших конфликт мужчин и нанесла гостю ранение в спину.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел вечером 31 декабря 2020 года. Вместе со своей сожительницей мужчина находился в гостях у знакомых, где встречал новый год. В процессе застолья, будучи пьяными, представители сильного пола устроили конфликт.

Пытаясь их успокоить, хозяйка дома нанесла гостю ножевое ранение в спину. От полученных телесных повреждений 34-летний потерпевший через несколько часов в медицинском учреждении.

В ходе следствия обвиняемая полностью признала вину в содеянном. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.