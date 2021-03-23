Замдиректора алтайской компании осудили за мошенничество под видом взяток

Замгендиректора акционерного общества "Племенной репродуктор "Чистюньский" из Топчихинского района признали виновным в мошенничестве. Используя служебное положение, он делал вид что "поможет" поставщикам получить заявки на обеспечение производства товаром, но только брал деньги под видом взяток.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, всего такими махинациями с февраля 2016 по март 2019 года ему удалось получить более 760 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и суда замдиректора общества свою вину признал частично, однако следствие собрало достаточные доказательства его причастности к преступлению. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 75 тысяч рублей.