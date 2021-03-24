Среда, 24 Март, 17:02

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,36
€ 89,77
0°


4483471 +8861
Обь
-18см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Великий постКоронавирус на Алтае"Освобожденные убийцы"
Новости

ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты

, ИА "Амител"
Уже сейчас за партию власти готовы проголосовать более половины россиян

Рейтинги "Единой России", её работа и ситуация в стране говорят о том, что партия власти получит конституционное большинство на выборах в сентябре 2021 года. Об этом эксперты поговорили на недавнем круглом столе, посвящённом кампании в Госдуму и региональные парламенты, сообщает сайт ЕР.

За полгода до выборов рейтинг "Единой России" не просто самый высокий, он в два раза больше ближайшего конкурента – КПРФ. Так, сейчас у ЕР 30-35% поддержки населения. У коммунистической партии – 16%. У ЛДПР и "Справедливой России – Патриотов – За правду" и того меньше: 9% и 8% соответственно. Такие данные привёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. И это ещё не потолок.

"54% россиян в ответе на вопрос "допускаете или исключаете для себя голосование за "Единую Россию" выбирают первый вариант. Исключают 44%", – добавил он.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает ещё один момент – результат партии власти обеспечат не только ресурсные возможности, но и электоральные тенденции. Он имеет в виду итоги последних двух кампаний, качество политической инфраструктуры и представительство в органах власти.

"Важная составляющая – кадровая "скамейка запасных". Хорошие предпосылки даёт активное привлечение волонтёров – лидеров общественного мнения в процедуру предварительного голосования и в партийные списки на выборах", – отметил Костин. По его мнению, партия наберёт 42-47% голосов.

Участие волонтёров в праймериз и выборах считает преимуществом для партии и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не просто ситуативная поддержка рейтинга партии, а, скорее, тема на перспективу. А вот внешнеполитическая ситуация – это уже здесь и сейчас.

"Усиливающее внешнее давление на Россию даёт дополнительные шансы для ЕР. Это всегда создаёт патриотическое настроение", – считает Глеб Кузнецов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обращает внимание не только на внешние факторы, но и то, как сейчас живёт политическая система. ЕР взяла на себя серьёзную ответственность в ряде социально-экономических решений. Тогда как остальные партии просто самоустраняются. Зато партия власти не занимается популизмом, как это делают другие политические силы, особенно перед выборами.

Эксперт также уверен, что действующая власть должна работать в паре с "Единой Россией", давая ей дополнительные возможности. И это вполне нормально. Участники круглого стола отметили, что результат всех партий будет зависеть ещё и от того, как они адаптируются к изменённому общественному настроению. Пандемия отходит на второй план, люди устали от этого негатива, страх заразиться сменился ожиданием улучшения социально-экономического положения. Жители страны ждут от власти решения более долгосрочных проблем, чем те, что были вызваны коронавирусом. Причём им будет недостаточно только предвыборных обещаний. Они хотят видеть реальную работу и после выборов. И общаться с властью более открыто.

Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование "Единой России", участвовать в котором может любой гражданин. 

По словам алтайского политтехнолога Антона Понкрашева, пока только ЕР проводит системную работу и уже начала кампанию (как раз в праймериз). Остальные же партии только думают, с чем пойдут к избирателю. Хотя времени осталось уже совсем немного.

"Предстоящие кампании в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание получатся достаточно интересными с точки зрения содержания. Многие партии, которые не успели перестроиться, потеряли из-за ковида целый год работы с избирателями. "Единая Россия" здесь исключение, оргструктура партии смогла перестроиться и эффективно для себя отработать прошлый год", – отметил эксперт.

Напомним, выборы пройдут 19 сентября 2021 года. Жителям России предстоит выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, а жителям Алтайского края ещё и депутатов регионального парламента, тоже восьмого созыва.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< март 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
Loading...
16:52
Мошенник похитил у жительницы Бийска более 400 тысяч рублей 2
16:40
Виктор Томенко попросил военных помочь с подрывом затороопасных участков рек 2
16:27
Доктор Мясников перечислил основные причины появления рака 2
16:15
ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты 0
16:03
"Динамо-Алтай" проиграло в Красноярске 3
15:54
Фура перевернулась и перекрыла Чуйский тракт под Бийском. Подробности 8
15:42
В России за сутки выявили 8,8 тысячи случаев коронавируса 0
15:29
Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири 11
15:17
Стена обрушилась в здании сельской школы в Алтайском крае 3
15:05
Цифровые облака. Зачем в сибирских регионах переходят на виртуальную коммутацию 0
14:55
Чуйский тракт перекрыли в Алтайском крае 0
14:44
Учёные назвали самую сексуальную черту характера у человека 2
14:32
Число предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 2,7 тыс. за год 5
14:18
Падение ниже дна: что говорят в России о фильме Собчак про скопинского маньяка? 17
14:06
Снежный шторм не помешал алтайскому губернатору посмотреть тренировку МЧС 1
13:53
Житель Твери уже три месяца не забирает лотерейный выигрыш в 335 млн рублей 7
13:41
Зима, отпусти. Ураганный ветер со снегом накрыл Барнаул 5
13:28
Суд отказался признавать банкротом Бийский котельный завод 0
13:16
Жителей Алтайского края предупредили о риске остаться без света из-за непогоды 1
13:04
СМИ: алтайского депутата Николая Бушкова объявили в розыск 11
12:54
Ещё три автодороги перекрыли в Алтайском крае 0
12:43
На Алтае топит здание драмтеатра, который капитально отремонтировали год назад 7
12:30
В Барнауле собираются сохранить большую часть деревьев при реконструкции Мизюлинской рощи 9
12:17
Жителям Алтайского края пообещали тёплые весну и лето 1
12:02
Движение по федеральной трассе полностью перекрыли в Алтайском крае 1
11:52
Житель Алтайского края убил беременную самку кабана и попался полиции 10
11:38
Сильный ветер сорвал крышу с Барнаульского сортировочного центра 9
11:26
19 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:14
Две трассы перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды 0
11:02
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 3
10:50
Центробанк обновит российские банкноты за четыре года 8
10:37
Движение трамваев после падения дерева восстановили в Барнауле 0
10:27
2020 год в Сибири стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений 3
10:15
Депутат Госдумы предложила запретить Manizha выступать под флагом России 15
10:04
Для работы в удовольствие. В чём преимущества MacBook и как выбрать нужную модель 8
09:53
В Барнауле дорожники работают в усиленном режиме из-за метели 2
09:42
Умер голливудский актёр Джордж Сигал 4
09:30
Врач раскрыла опасность свежего хлеба 7
09:17
Госавтоинспекция предупреждает алтайских водителей о непогоде 0
09:05
Владимир Путин привился от коронавируса 43
08:53
"Красноярские Рыси" отпрашивают своих болельщиков с работы на матч против "Динамо-Алтай" 1
08:41
Алтайский край занял пятое место в Сибири по распространению наркомании 2
08:28
Печальные итоги. От чего и где чаще всего умирали на Алтае в "ковидном" 2020-м 0
08:15
Украина ввела санкции против экс-губернатора Алтайского края Александра Карлина 43
08:01
Упавшее дерево заблокировало движение трамваев в Барнауле 5
07:48
Букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения-2021 6
07:32
Болезнь бедных: кто и как может заразиться туберкулёзом 1
07:19
Преступление и наказание. Уголовные дела российских губернаторов в инфографике 18
07:03
Как обеспечить себя и семью чистой водой в паводок 2
06:47
"Отрицание – это нормально": психолог объяснил, почему мы протестуем против прививок 0
06:33
Приятно и полезно. Учёные нашли неожиданный эффект от "Виагры" 3
06:17
Счётная палата выявила в "Роскосмосе" нарушений более чем на 30 млрд рублей 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.