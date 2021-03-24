ЕР имеет все шансы на получение большинства голосов на выборах в сентябре – эксперты

Рейтинги "Единой России", её работа и ситуация в стране говорят о том, что партия власти получит конституционное большинство на выборах в сентябре 2021 года. Об этом эксперты поговорили на недавнем круглом столе, посвящённом кампании в Госдуму и региональные парламенты, сообщает сайт ЕР.

За полгода до выборов рейтинг "Единой России" не просто самый высокий, он в два раза больше ближайшего конкурента – КПРФ. Так, сейчас у ЕР 30-35% поддержки населения. У коммунистической партии – 16%. У ЛДПР и "Справедливой России – Патриотов – За правду" и того меньше: 9% и 8% соответственно. Такие данные привёл директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский. И это ещё не потолок.

"54% россиян в ответе на вопрос "допускаете или исключаете для себя голосование за "Единую Россию" выбирают первый вариант. Исключают 44%", – добавил он.

Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отмечает ещё один момент – результат партии власти обеспечат не только ресурсные возможности, но и электоральные тенденции. Он имеет в виду итоги последних двух кампаний, качество политической инфраструктуры и представительство в органах власти.

"Важная составляющая – кадровая "скамейка запасных". Хорошие предпосылки даёт активное привлечение волонтёров – лидеров общественного мнения в процедуру предварительного голосования и в партийные списки на выборах", – отметил Костин. По его мнению, партия наберёт 42-47% голосов.

Участие волонтёров в праймериз и выборах считает преимуществом для партии и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не просто ситуативная поддержка рейтинга партии, а, скорее, тема на перспективу. А вот внешнеполитическая ситуация – это уже здесь и сейчас.

"Усиливающее внешнее давление на Россию даёт дополнительные шансы для ЕР. Это всегда создаёт патриотическое настроение", – считает Глеб Кузнецов.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обращает внимание не только на внешние факторы, но и то, как сейчас живёт политическая система. ЕР взяла на себя серьёзную ответственность в ряде социально-экономических решений. Тогда как остальные партии просто самоустраняются. Зато партия власти не занимается популизмом, как это делают другие политические силы, особенно перед выборами.

Эксперт также уверен, что действующая власть должна работать в паре с "Единой Россией", давая ей дополнительные возможности. И это вполне нормально. Участники круглого стола отметили, что результат всех партий будет зависеть ещё и от того, как они адаптируются к изменённому общественному настроению. Пандемия отходит на второй план, люди устали от этого негатива, страх заразиться сменился ожиданием улучшения социально-экономического положения. Жители страны ждут от власти решения более долгосрочных проблем, чем те, что были вызваны коронавирусом. Причём им будет недостаточно только предвыборных обещаний. Они хотят видеть реальную работу и после выборов. И общаться с властью более открыто.

Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование "Единой России", участвовать в котором может любой гражданин.

По словам алтайского политтехнолога Антона Понкрашева, пока только ЕР проводит системную работу и уже начала кампанию (как раз в праймериз). Остальные же партии только думают, с чем пойдут к избирателю. Хотя времени осталось уже совсем немного.

"Предстоящие кампании в Госдуму и Алтайское краевое Заксобрание получатся достаточно интересными с точки зрения содержания. Многие партии, которые не успели перестроиться, потеряли из-за ковида целый год работы с избирателями. "Единая Россия" здесь исключение, оргструктура партии смогла перестроиться и эффективно для себя отработать прошлый год", – отметил эксперт.

Напомним, выборы пройдут 19 сентября 2021 года. Жителям России предстоит выбрать депутатов Госдумы восьмого созыва, а жителям Алтайского края ещё и депутатов регионального парламента, тоже восьмого созыва.