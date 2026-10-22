Просторный двор, удобная парковка и разнообразие планировок сделали дом востребованным на рынке жилья комфорт-класса

22 октября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHgWdm3

Выдача ключей в ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 15 октября 2026 года торжественно открыли второй корпус жилого комплекса "Широта" на улице Просторной, 390, от застройщика ООО "СЗ СибКомИнвест". Журналисты amic.ru побывали на празднике и узнали, чем новый дом удивил хозяев.

Место силы и счастья

Первой к новоселам обратилась директор отдела продаж Елена Андреева. Она перерезала символическую ленту и поздравила владельцев квартир.

"Мы постарались сделать комплекс максимально комфортным, уютным, функциональным для вас. Я вам желаю, чтобы ваши квартиры стали для вас не просто квадратными метрами, а местом силы, счастья и доброго соседства", — произнесла Елена Андреева.

За дверями нового корпуса первых жильцов встретили стильные входные группы, а в скоростных лифтах премиум-класса заиграла музыка. Кабины движутся плавно и практически бесшумно. На входе нет ступенек: удобно родителям с колясками и маломобильным жильцам.

Дом десятиэтажный, кирпичный. Толщина наружных стен достигает 70 см — они сохраняют тепло и защищают от уличного шума. Застройщик предусмотрел увеличенные оконные проемы, широкие подоконники и качественные входные двери. Покупателям предложили 66 вариантов планировок — классические и евроформаты от студий до четырехкомнатных.

ЖК "Широта" в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мне именно эта квартира в душу запала"

Мария вместе с мужем Сергеем заходят в свою новую квартиру. За дверью — широкий коридор, а дальше — светлые комнаты с большими окнами. За одним из них располагается дорога, но шум машин практически не слышен — хорошая звукоизоляция дает о себе знать.

Супруги воспитывают троих детей, поэтому искали жилье поближе к их школам. Район понравился сразу: рядом лес, частный сектор, а через дорогу — торговый центр "Арена". Семья оформила ипотеку под 6%.

"Сначала я сказала: «Нет, только не первый этаж». Но менеджер предложила просто посмотреть. И сразу, как только зашли, почувствовали — вот наше место по душе", — вспоминает Мария.

Ее покорили окна, которые выходят на разные стороны дома. По словам хозяйки, такая планировка визуально добавляет простора. Первый этаж теперь кажется преимуществом: хорошо видны детская площадка и семейная машина на парковке.

На широких подоконниках Мария хочет обустроить уютные места для детей с мягкими подушками. Дочка давно мечтала о таком уголке. Лоджию супруги планируют утеплить и превратить в небольшой кабинет.

Чувство безопасности и солнце в окнах

Ольга изначально даже не рассматривала этот район для покупки квартиры. Но дом настолько понравился ей, что она передумала.

"Я принципиально хотела кирпичный дом, потому что привыкла жить в таком. Мне нравятся большие подоконники, толстые стены, как-то чувствуешь себя более защищенно. Когда смотрела другие квартиры с панорамными окнами, в пол, у меня не возникало такого чувства безопасности", — объясняет Ольга.

Еще одно важное условие — солнечная сторона. По утрам квартира залита светом.

Кстати, в разных концах коридора есть два помещения с подведенными трубами. Хозяйка сама решит, как их обустроить: например, сделает совмещенный санузел и постирочную.

Площадка для Вики и других детей

Анна пришла осмотреть квартиру с маленькой дочкой Викой.

"Мы выбрали планировку, которая нам понравилась. Хотели хорошую детскую площадку. Дом кирпичный — значит, теплый", — рассказывает она.

В квартире две комнаты, отдельная кухня и гардеробная. Кстати, такое пространство для одежды есть почти в каждой квартире.

Во дворе площадью почти 16 тысяч квадратных метров обустроили площадку для детей — здесь прорезиненное покрытие, горки, качели и современные игровые комплексы. Рядом сделали зону для волейбола. Парковку разместили за пределами двора, поэтому малыши могут спокойно играть и гулять вдали от машин.

Скоро Вика подрастет и пойдет в школу. А рядом с ЖК "Широта" как раз планируют построить образовательный кластер "Мир" со школой на 1600 мест и двумя детскими садами по 330 мест.

Квартиры и новоселы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Все собеседницы высоко оценили работу менеджеров отдела продаж: они помогали с выбором квартир, подробно отвечали на вопросы и всегда оставались на связи. Не подвела компания и со сроками — ключи владельцы получили вовремя.

Теперь хозяева могут приступить к ремонту. Тем более что за материалами далеко ехать не придется — крупный строительный гипермаркет "Лемана Про" находится прямо через дорогу.

Застройщик уже оштукатурил стены и сделал стяжку пола. Благодаря горизонтальной разводке труб и индивидуальным счетчикам тепла хозяева сами регулируют температуру в квартирах и платят лишь за фактический расход, экономя бюджет.

В этом доме еще есть свободные квартиры. Звоните по телефону 8 (3852) 555-705, менеджеры помогут выбрать подходящий вариант и предложат выгодные условия покупки.

Застройщик ООО "СЗ СибКомИнвест". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ИП Андреева Елена Александровна

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