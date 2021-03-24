Женщина упала с пешеходного моста в Барнауле и погибла. Трагедия произошла днём в среду, 24 марта, на улице Кулагина, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Сегодня около 15:30 на улице Кулагина возле остановки ТЭЦ-1 с пешеходного моста через железнодорожные пути упала женщина 1978 года рождения", – рассказали в сообществе.

От полученных травм женщина скончалась на месте. Обстоятельства падения не уточняются.

Ранее очевидец рассказал о падении девушки с большой высоты на козырёк подъезда в Барнауле. Горожанин отметил, что упавшая выжила. На месте происшествия работали сотрудники полиции и скорой помощи.