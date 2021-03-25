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Жительница Алтайского края смогла дозвониться главе СК Александру Бастрыкину

, ИА "Амител"
Руководитель ведомства остался недоволен скоростью расследования уголовных дел по статье "Халатность"
Фото: пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ

Жительница Алтайского края смогла дозвониться до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и задала вопрос по поводу жилья для сирот. Глава ведомства остался недоволен ходом и сроками расследования уже возбужденного дела по статье "Халатность".

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, накануне Бастрыкин провёл приём граждан в режиме видеосвязи. В нём также участвовали руководители центрального аппарата и региональных подразделений Следственного комитета.

Как рассказала женщина, в 2005 году её внук потерял родителей. Сейчас ему исполнилось 20 лет, но он до сих пор не получил положенного по закону жилья для сирот. Бабушка заметила, что по этому поводу уже возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Заслушал доклад по уголовному делу, Бастрыкин остался недоволен и потребовал полного отчёта о ситуации с жильём для сирот в регионе, напомнив о неосвоении Алтайским краем выделенных бюджетных средств для решения этой проблемы.

"Уголовные дела должны стать примером для недобросовестных чиновников, которые пренебрегают правами сирот, не обеспечивают их жилищные права. Вы должны проявлять принципиальность и никого не бояться, вот тогда будет результат от вашей работы по данному направлению", – отметил Александр Бастрыкин.

В отношении ряда сотрудников, которые причастны к расследованию этих уголовных дел, назначили служебные проверки.

Напомним, что в октябре 2020 года Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Правоохранители заинтересовались деятельностью чиновников Регионального жилищного управления и регионального Минстроя – по данным СК, из полученных 1,2 млрд рублей на жильё для сирот на покупку жилой площади потратили только 49 млн рублей.

Позднее Министерство строительства и ЖКХ Алтайского края ответило на интерес следственных органов. Согласно данным ведомства, в плановом порядке в 2020 году Алтайскому краю было выделено 512 млн рублей, на которые заключили 143 госконтракта на поставку 281 жилого помещения.

Ещё 700 млн рублей были получены регионом только в сентябре, а решение об этом принято в августе – по этой причине чиновники не успели реализовать все средства.

В ноябре 2020 года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во время онлайн-совещания раскритиковал чиновников и следователей Алтайского края из-за ситуации с обеспечением жильём детей-сирот. По его словам, в Алтайском крае почти 1,5 тысячи молодых людей имеют судебные решения о выделении жилья, но они до сих пор не исполнены.

В декабре зампредседателя регионального правительства Виталий Снесарь заявил, что с начала 2020 года в Алтайском крае заключили контракты на покупку более 300 квартир для детей-сирот. При этом губернатор Виктор Томенко принял решение постоянно увеличивать бюджетные затраты на эти цели.

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.03.2021 11:26
- гость -

Это не халатность. Это преступление. Такие средства не освоить. Да.

25.03.2021 11:55
- гость -

Он только отказные лепят, вообще не хотят работать

25.03.2021 12:40
- гость -

А можете подробности написать, про отказные и не хотят работать?

25.03.2021 12:55
Гость

Отказные лепят пачками, зачем напрягаться, штат увеличивать и что то делать когда все хорошо у руководства!!!

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