Фото: amic.ru
Сквер с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев в Барнауле, на благоустройство которого власти потратили более 22 миллионов рублей, превратили в парковку. Жители микрорайона жалуются, что автомобилями заставили практически всю площадь, предназначенную для пешеходов. При этом, по словам людей, на их жалобы нет реакции ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов.
"Столько пафоса было, когда этот сквер открывали, столько денег из бюджета потратили. Зачем? Чтобы отчитаться и забыть? Почему никто не следит за этой площадкой? Почему ГИБДД не штрафует нарушителей? Да и саму территорию можно было бы огородить как-то, чтобы всем было понятно, что это место для пешеходов", – возмутился читатель amic.ru Иван.
Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала у фонтана на Панфиловцев. Её фотографии подтверждают слова жителей. Автолюбители действительно свободно заезжают на территорию сквера и паркуют там машины. И это не единичный случай, а уже сложившаяся традиция.
Напомним, пешеходный сквер со светящимся фонтаном на улице Панфиловцев в Барнауле реконструировали в октябре 2019 года в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".
Фонтан в сквере построили на месте старого, которому было уже более 20 лет. На выполнение всех работ из бюджетов разных уровней ушло 22,5 млн рублей. (Приличная такая сумма для автопарковки, правда?)
Необычный для краевой столицы пешеходный фонтан стал любимым местом многих барнаульцев. Семьи с детьми специально приезжали сюда из разных микрорайонов города, делились фотографиями в соцсетях и гордились тем, что в краевой столице появился такой уголок.
Фото: Barnaul.org
Впрочем, не обошлось и без казусов. В прошлом году у фонтана возникли проблемы с водоотводящими лотками. Вода из фонтана не уходила в стоки и залила игровую площадку, расположенную рядом. Из-за этого детям пришлось играть буквально в болоте.
Будет ли работать фонтан после этой зимы, когда по нему покатались автомобили, – большой вопрос.
Комментарии
Жители микрорайона жалуются, что автомобилями заставили практически всю площадь
Это наверное жители, у которых нет автомобилей. Их наверняка меньше жителей, у которых есть автомобили, поэтому при голосовании они проиграют
Во таки живем.
Всё по россиянски
Повесьте на машины табличку - что-нибудь за навального - отучат на всю жизнь парковаться как днище
Мусора могут только по камерам трудится и по митингам
А тут что они вам сделают ?
Напишите на машинах "свободу Навальному", приедет полицай-эвакуаторщик и освободит фонтан
28.03.2021 08:54
- гость -
Идиотов что ли нашел? Писать про твоего Навального.
28.03.2021 08:57
- гость -
Напиши про Аль-Каиду
Тебя в аул депортируют, машины на штраф стоянку
автомобилями заставили практически всю площадь, предназначенную для пешеходов
Потому что автомобилистов больше, чем пешеходов
Пока ни разу не слышал, чтобы где то полицейский снял табличку: "Свободу Навальному". Или табличек таких нет, или полицейским плевать на эти таблички. Есть в Барнауле такие таблички? Может: "Свободу Платошкину" таблички есть?
ПОЛИ́ЦИЯ
Женский род
1.
В нек-рых странах: орган государственного управления, имеющий своей задачей охрану безопасности существующего строя и защиту порядков, установленных в интересах господствующего класса.
МИЛИ́ЦИЯ
Женский род
1.
Административное учреждение для охраны общественного порядка и безопасности, а также личной безопасности граждан и их имущества.
Весь город зимой машины ставит на газоны, в том числе на детские площадки и песочницы, в итоге за зиму вся земля пропитывается бензином а летом мы играемся в песочнице
в интересах господствующего класса
Это по марксизму-ленинизму, общество делится на классы и класс, который у власти, называется господствующим
28.03.2021 09:44
ВсяРазница
Наковырял из полного определения. Молодец!
28.03.2021 09:51
Гость
Про собачек не забудь
И пьяных ссыкух
а летом мы играемся в песочнице
Потому что тех, кто на машинах ездит, больше тех, кого песочницы волнуют
Собачки, курильщики и алкоголики тоже наносят вред экологии. Но собачки не виноваты, а их владельцам с их какашками не справится, а вот курильщики и алкоголики виноваты
Типичное автобыдло.
Можно купить машину деревенскому парню, но нельзя забыть деревенские привычки.
Привыкли в селе ставить свои повозки где душе угодно.
Потому что народ у нас - БЫДЛО ! Им без разницы на то, что для них делают(обустраивают территорию, делают детские площадки и тд и тп). Народ привык у нас жить в дерьме и желания вылазить из этого дерьма нету.
Пока штрафовать на Огромные суммы не будут, пока привлекать к ответственности ( желательно уголовной) не будут, наш народ не изменится. Только кнутом, никаких пряников...
А вообще грустно, что менталитет крепостных( барин приедет, барин рассудит) у наших людей неискореним. Абсолютно нет никакой сознательности, никакого чувства ответственности, умения ДУМАТЬ своей головой.
Обречён наш Алтайский край на вымирание...
28.03.2021 10:00
гость
Собачки, курильщики и алкоголики тоже наносят вред экологии.
Каким образом собаки наносят вред экологии?
"При этом, по словам людей, на их жалобы нет реакции ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов." - типичное поведение властей и полиции. Пилить бюджет на госзакупках и не выполнять свои обязанности для обеспечения правопорядка и законности!
Типичная ситуация для Барнаула. Город уже давно успел получить дурную славу из-за быдлячества, распространенного среди местных автомобилистов...
Амик, спасибо что подняли эту тему! Надеемся, что хотя бы теперь ( после огласки), проблема с автобыдлом будет как- то решаться, обратят наконец внимание правоохранительные органы на этих нарушителей.
28.03.2021 10:01
St
В каком поколении городской? Надеюсь, как минимум, в 3-м.
Вырубили кустарники, деревья, получите, роспишитесь. Не помню, чтобы такая проблема существовала, пока не облысили сквер.
Сейчас ещё Мизюлинскую рощу вырубят, тоже начнут машины ставить.
Кругом сугробы, где ещё машины ставить. Летом на фонтан не ставят. Взлететь им что ли. Может, это врач к вашему ребёнку приехал, а припарковаться негде.
Гостю 28.03.2021 11:05
Респект!!!
От собачек и ссыкунов вреда экологии меньше чем от ГСМ, сравнивать даже нечего
Гость 28.03.2021 11:08
Побольше пешком передвигайся. А нарушать ПДД в части парковки автомобиля - это ты пытаешься оправдать тем что кто-то к кому-то приехал? Так и до оправдания преступлений и недолго дойти. Купил автомобиль - купи себе гараж или парковочное место!
Да надо вообще всё машинами заставить. Автовладельцев же больше, чем пешеходов. Вообще весь город превратить в одну большую парковку, нафиг эти парки, скверы. Да и тротуары в общем-то тоже не нужны. Всё, всё для автолюбителей, они главнее!
Может автовладельцам при покупке машины следует ещё задумываться о покупке места, куда они её будут ставить? Ну раз уж автовладельцы у нас элитарная элита, не то что мы, нищеброды-пешеходы.
Самая большая ошибка - идти против трендов. Усилий много - результат почти нулевой. Правильный путь - идти по трендам. Ну что поделать если на этом историческом отрезке времени нашим гражданам хочется иметь автомобиль, ездить на нем и ставить поближе к дому. Разве в этом есть что-то противоестественное? Дайте людям то что они хотят. Меняйте поведенческие установки плавно, не ломая никого через колено, это дольше, но эффективнее в разы. Потом, лет через 10-20, люди сами откажутся от этих автомобилей
Может автовладельцам при покупке машины следует ещё задумываться о покупке места, куда они её будут ставить?
А может администрации города об этом лучше задуматься? Когда разрешают скворечник квартир на 300, с 15 парковочными местами?
А вы видите что в доме нет парковки зачем квартиру покупаете? На подземный паркинг денег нет, а в центре например в маленьких дворах вы думаете для Вашей машины кто то начнёт территорию расширять? Имущество впше, вы должны голову вселючать, с не заставлять соседа о нем заботится
28.03.2021 11:32
Пионер
Если посмотреть на новые "скворечники" в центре, они все заселены. Значит не парковки - главное.
28.03.2021 10:48
- гость -
28.03.2021 10:00
гость
Собачки, курильщики и алкоголики тоже наносят вред экологии.
Каким образом собаки наносят вред экологии?
Никаким. Просто людям в скворечниках надо быть терпимее друг к другу. У кого то машина во дворе, у кого то собачка в квартире, а у кого то дети орут и топают и днем, и ночью, не затыкаясь, причем, один подрастает, они следующего заделывают)
Походу на амике пешиков больше. А на митингах? Если митингующие проезды перекрывают автобыдло недовольно
А строительство новых домов прет и машин все больше, значит проблема все усугублятся
Каким образом собаки наносят вред экологии?
Какашками в песочнице, не? Я знаю, что это удобрение, но вроде бы коровье, а не собачье. Человек если нагадит в песочнице это ведь не удобрение? А собака?
Ну конечно лужа чёрной густой жижи а песочнице куда приятнее чем какакашка конечно
Ну конечно лужа чёрной густой жижи а песочнице куда приятнее чем какакашка конечно
А лужи мочи, которыми пропиталась песочницы, лучше? Какашек и мочи в песочницах в разы больше луж черной густой жидкости. Еще горы окурков
Ну ведь естественно, что автомобилистов в любом доме больше, чем пешеходов, почему не решать проблему в пользу большинства? У автомобилистов тоже есть дети, которые играют в песочнице, можно решить проблему демократично, проголосовать за размеры игровой площади и парковочной. Но на парковку выделяют минимум, потому что при приемке дома за игровую площадку спрашивают, а за парковку нет, конфликт заложен изначально
Еще обязательное требование - клумбы, а парковки, если место останется
Гостю 12.09
А вам приятнее дышать выхлопными газами во дворе дома? Это естественно, что предпочтение отдаётся клумбам во дворе и детским площадкам, а не жоповозкам, о которых должны заботится почему то не хозяева этой самой жоповозки, а все остальные, в ущерб себе, своим детям.
Логика у вас конечно прям железная... Типичного автобыдла
Автобыдло - наиболее крикливая и наглая часть общества. Отсюда и ложное впечатление, что автомобилистов больше чем пешеходов, и что именно под их нужды должны ориентироваться все остальные...
Если посмотреть на новые "скворечники" в центре, они все заселены. Значит не парковки - главное.
Не главное. Но проблема есть, её нужно решать., а не игнорировать. Решать комплексно. Доступный удобный общественный транспорт, школьные, детсадовские автобусы, велосипеды + дорожки, своевременная очистка дорог - да много чего. И это все надо запускать сразу совместно с конскими штрафами за парковку в неположенных местах. И не обязательно гибдд должно этим заниматься - в приложение скидываешь три фото с разных ракурсов автомобиля - и штраф приходит, после обработки оператором. Набрал за год десяточку штрафов - год отдохни. Почему-то не хотят этим заниматься.
Колхозники заролониле...
.зы: уроды в полях паркуцтесть там в своей утянке и т.п.
Каким образом собаки наносят вред экологии?
Пройдись по алее около памятника В. М. Шукшина на ул. Юрина. Там собачьего говна больше чем снега. Раз в год перед шукшинскими чтениями на ведут марафет и все. Детям по алее уже не погулять - обязательно вляпаешься. Для кого эта ЭКОЛОГИЯ?
Уважаемые автовладельцы! Вы когда приобретаете в Собственность автомобиль без места для него, вы чем думаете??? Автомобиль- это только Ваша личная забота, проблема, головная боль и тд. Никто не обязан о вас беспокоится и решать Вашу проблему с парковками. Если вы изначально знаете, что ставить вам машину некуда, в квартиру вы её загнать не можете, количества машиномест во дворе ограничено, вы зачем её покупаете?
Вы же когда покупаете холодильник в квартиру, а он неожиданно не подходит для вашей кухни, вы же не бежите к соседям, застройщику жилья с требованием устранить вашу проблему, а решаете её самостоятельно, тк это Ваш холодильник, и всем остальным без разницы куда вы его поставите.
Что не так с Вашими машинами??? Почему о них должен заботиться кто- то другой? Почему вы свою ответственность за вашу Собственность постоянно перекладываете на других?
Что не так с Вашими машинами??? Почему о них должен заботиться кто- то другой? Почему вы свою ответственность за вашу Собственность постоянно перекладываете на других?
Каким образом Вы заботитесь о соседских машинах? А покупают для удобства и комфорта. На ту же дачу мне либо 1.5 часа ехать на двух автобусах, либо 30-40 минут на машине. Разница очевидна, особенно, если обратно с кабачками ехать.
Отсутствие какой либо реакции со стороны правоохранительных органов на открытое игнорирование правил парковки автотранспорта и дало такой результат. Есть ГИБДД, участковые и ещё масса других служб, которые должны охранять права наших детей на детскую площадку перед домом. И что? На кого-то составили адм. протокол? А мы здесь в комментариях слюной брызжем, а полиционеры их даже не читают.
28.03.2021 13:22
Пионер
Вот нам еще не хватало думать о вашем комфорте и удобстве кабачки перевозить!
о том и речь, что автовладельцам кажется, что все должны думать и заботиться исключительно об их комфорте и удобстве, все должны с пониманием относиться к их ЛИЧНЫМ проблемам! А они в свою очередь никому ничего не должны!
Человек если нагадит в песочнице это ведь не удобрение?
Оооо, человек в песочнице гадит упаковками , бутылками и фантиками!
о том и речь, что автовладельцам кажется, что все должны думать и заботиться исключительно об их комфорте и удобстве, все должны с пониманием относиться к их ЛИЧНЫМ проблемам! А они в свою очередь никому ничего не должны!
Каким образом Вы заботитесь о том, как я перевожу кабачки? Каким образом Вам кажется, что Вы об этом думаете? Ну просто интересно, кто из автомобилистов просит вас отнестись с пониманием к их личным проблемам?
Оооо, человек в песочнице гадит упаковками , бутылками и фантиками!
Ну так это неправильно - каждый окурок мимо урны должен нести на себе обеспечение минимум 200 руб, с бросившего. как и с собачника, не убравшего какашку, как и с автомото владельца, хоть на пару мм заехавшего на газон
о том и речь, что автовладельцам кажется, что все должны думать и заботиться исключительно об их комфорте и удобстве, все должны с пониманием относиться
Ну да, и те, у кого дети, тоже так же думают! Поэтому будьте терпимее к другу другу в своих скворечниках!))
28.03.2021 13:54
Пионер
Правильно! Оставил машину на песочнице - участковый пришел выписал штраф! Орет и топает ребенок в квартире после 21, штраф!))
28.03.2021 13:50
Пионер
А вы комментаторов то выше почитайте, там все написано. То им из за сугробов поставить машину некуда, то застройщики не продумали парковку под их автомобиль, то не обсуждают с ними собственники жилья вопрос выбора между парковкой под их авто и клумбой или детской площадкой и куча еще всего другого, о чем должны подумать посторонние люди
28.03.2021 12:19
- гость -
Ну я и предлагаю порешать все через голосование. У меня нет ни одного знакомого, у кого в семье не было бы автомобиля. У меня есть гараж, но когда я приезжаю домой продукты занести, мне некуда поставить машину. Уверен и у вас есть авто в семье и проблема с парковкой была, просто вы это скрываете
Машин с каждым днем все больше и если проблему не решать, дальше будет только хуже
Как вариант, надо штрафовать тех, чья машина стоит у дома не двигаясь, например, более 5 рабочих дней подряд. Если человеку 5 дней не нужна машина, на этот период она должна стоять в гараже или на стоянке. Машина у дома нужна тогда, когда на ней каждый день ездят. Если я уезжаю в отпуск или в командировку, я ставлю машину в гараж. Есть много зимующих у дома машин. Это неправильно
Правильно! Оставил машину на песочнице - участковый пришел выписал штраф! Орет и топает ребенок в квартире после 21, штраф!))
Ну как то так. Осталось только убедить в этом участкового. У которого на каждый день найдутся несколько наркоманов и бытовых преступников, которыми надо заниматься
28.03.2021 14:16
гость
Я думаю, при таком подходе, штраф за то или иное, заплатит каждый, и все успокоятся и насчет машин, и насчет собак, и насчет детей и других орущих в квартирах субьектов)))
Такое быдло надо 2 раза штрафовать, на третье нарушения конфискация авто, вырученные средства с продажи направить на хорошее для города дело.
А лучше вообще отменить автомобиль как частную собственность и развивать каршеринг.
28.03.2021 14:21
- гость -
Так то оно так, но подход труднореализуем на практике
И опять автолюбители против пешеходов.
Буквально вчера тут обсуждалась постройка домов в районе СитиЦентар.
Напомню там упоминались такие громкие слова как генплан и норматив на количество машиномест.
И получается - да! Мэр и застройщик должны заботиться о том смогу ли я свою поповозку где-нибудь припарковать.
Застройщик должен строить по нормам, а мэр со своими градсоветами следить за соблюдением этих норм.
Только вот это всё под большим вопросом.
Мой дом у застройщика как минимум ещё в двух вариантах был: с подземным гаражом под детской площадкой и парковкой под домом. Но... Видимо дорого.
А тут, "на днях", рядом воткнули две свечки о 16-ть этажей. Они вообще практически на проезжей части стоят. Там какие нормы соблюдались? И кем и как это всё подписывалось?
И, кстати, когда покупал квартиру смотрел наличие дедсада и школы в шаговой доступности, а не возможность припарковаться.
28.03.2021 10:01
St
Можно купить машину деревенскому парню, но нельзя забыть деревенские привычки.
Привыкли в селе ставить свои повозки где душе угодно.
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Да-да-да.. А то городского быдла не существует. В деревне как раз адекватные люди где попало машины ставят. Так как здесь - посадки, здесь - клумба, там - шиповник под забором растет. Место для остановки - только перед воротами гаража.
А городское быдло привыкло срать под себя. Вам если бы ширина дверей позволяла, в подъезд на своём авто въедете.
28.03.2021 14:05
гость
Ну я и предлагаю порешать все через голосование. У меня нет ни одного знакомого, у кого в семье не было бы автомобиля. У меня есть гараж, но когда я приезжаю домой продукты занести, мне некуда поставить машину. Уверен и у вас есть авто в семье и проблема с парковкой была, просто вы это скрываете
-----------
У нас в семье нет автомобиля. Потому что нам он без надобности. Общественный транспорт хорошо развит, причём на нём существенно быстрее получается передвигаться по городу. Если куда-то захотелось выбраться, куда транспорт не ходит, есть каршеринг.
Но в Барнауле нет ни нормального ОТ, ни каршеринга. Поэтому да, без автомобиля сложно.
Дайте паковки в других местах, не будет парковок там где не надо.
Но сейчас же разорутся те кому зелени не хватает!?
Кому зелени не хватает, милости прошу на прогулки на гору и в бор. Почему автомобилисты должны быть ущемлены в правах,а остальные нет?
Почему кого-то должны волновать проблемы размещения вашего личного имущества?
А раз ни кого не волнует, то и не волнуйтесь, что авто на газонах...
Подходите мимо,
Эх пока не получил!
28.03.2021 11:08
- гость -
На фото хоть на одной телеге есть красный крест?
Так и до оправдания преступлений и недолго дойти.
Балбесы уже давно преступников оправдывают. И у них везде Путин виноват. Даже в том что трусы с чирканами носят.
Может банкоматчик приехал ваш ближайший банкомат ремонтировать, а обочины снегом завалены, припарковаться негде.
Но вас же это не волнует...
Может регулировщик пластиковых окон приехал вам окно регулировать (вы замерзаете, дует), а обочины снегом завалены, припарковаться негде.
Но вас же это не волнует...
Может мастер приехал вам холодильник чинить (заполнять систему фреоном), а припарковаться негде, обочины завалены снегом. На транспорте везти инструмент и баллоны с газом невозможно.
Но вас же это не волнует...
Общественный транспорт хорошо развит, причём на нём существенно быстрее получается передвигаться по городу.
ох уж эти сказочки. ох уж эти сказочники...
28.03.2021 17:14
- гость -
А может тебя на погадить придавило, а места нет и ты бросил жоповозку там где было свободно? Но тебя же это не волнует...
Представьте, что на площади стоит сто тысяч человек. Кто из них самый умный? Тот кому дали микрофон. Так и в комментариях по данной теме некий безымянный "гость" позиционирующий себя "крутым автовладельцем" нагло на весь край заявляет, что плевать он хочет на все федеральные, региональные законы и общественное мнение и будет парковаться где захочет. Можно было бы сказать, что это очередной недоумок, ничего полезного не сделавший в жизни. Но сквер находится на городской автомагистрали по которой перемещаются представители городской власти. Почему нет реакции с их стороны??? Надеемся, что в ближайшие дни услышим какие реальные меры приняты ими по пресечению этих правонарушений.
Реальная работа по наведению порядка может начаться лишь тогда, когда вышестоящее начальство станет требовать отчётные цифры о решении проблем с неправильной парковкой
Хоспаде....
Мы живем в городе которому 300лет.
Который при СССР развивался по схеме: на кухне только пить чай, всё остальное в столовой, одна частная машина на одну хрущёвку, ОТ всюду.
И тут, неожиданно, все получили возможность осуществить заветную мечту - приобрести ту или иную поповозку!
Но, о чудо!
Город продолжает развиваться всё примерно по тому же плану. Никакого расширения улиц, точечная застройка (с той же одной машиной на дом) и никакого развития ОТ. Гаражные кооперативы сносятся под туже точечную застройку. Гараж в новых жилых кварталах по стоимости сопоставим с квартирой.
Естественно проблемы с автохамами и автохламом будут.
И, да! Эти проблемы нужно решать именно штрафами! Никак иначе.
Пo зaкoнy, нa oкoлoдoмoвыx тeppитopияx нeльзя:
Пapкoвaтьcя нa гaзoнax, клyмбax, дeтcкиx плoщaдкax и тpoтyapax.
B KoAП PФ и ПДД пpaвилa пapкoвки вo двopax жилыx дoмoв oпиcaны бoлee пoдpoбнo. Hapyшитeли дoлжны зaплaтить aдминиcтpaтивный штpaф oт 1000 дo 3000 pyблeй. Штpaф для дoлжнocтныx и юpидичecкиx лиц бoльшe: 7000-10000 pyблeй, 120000-150000 pyблeй cooтвeтcтвeннo.
И не нужно никаких дискуссий. Либо закон соблюдается, либо не соблюдается. И никаких бла-бла-бла по поводу кабачков.
Невозможно построить парковку и расширить улицы для всех желающих, даже теоретически.
Меня очень сильно поражает бездействие правоохранительных органов. Такая ситуация повсеместно. Ходи, руби деньги с неадекватных автобыдляков. Где полиция?
Всё верно. Надо штрафовать администрацию за то, что та ничего не делает
Шило Вам в помощь, дураков нужно учить!!!
28.03.2021 21:05
- гость -
Невозможно построить парковку и расширить улицы для всех желающих, даже теоретически.
Меня очень сильно поражает бездействие правоохранительных органов. Такая ситуация повсеместно. Ходи, руби деньги с неадекватных автобыдляков. Где полиция?
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Почему все читают только то что им интересно.
При строительстве есть нормативы, которые застройщик должен выполнять.
Определенное количество машиномест, гостевые парковки и т.д.
Как Вы думаете что из этого соблюдается когда во дворе двух хрущёвок возводят 16ти этажный дом? Или когда эту 16ти этажку возводят практически на проезжей части? Быть может когда вместо детской площадки и других обязательных вещей застройщик договаривается облагородить соседний двор - эти нормы выполняются?
Да, конечно, ни расширить ни парковку для всех желающих - не получится. Но этого никто и не пытается сделать.
Тему с местным ОТ - замолчим.
С этой стороны не пробовали посмотреть?
Это самый удобный вариант - с пеной у рта бороться с последствиями, но не с причиной.
А правоохранители, они примерно там же где и град совет...
28.03.2021 16:28
- гость -
Дайте паковки в других местах, не будет парковок там где не надо.
Но сейчас же разорутся те кому зелени не хватает!?
Кому зелени не хватает, милости прошу на прогулки на гору и в бор. Почему автомобилисты должны быть ущемлены в правах,а остальные нет?
В смысле ДАЙТЕ? КУПИТЕ!!!
Это из серии " я купил холодильник/диван/кровать, а ставить мне его некуда. ДАЙТЕ МНЕ КВАРТИРУ!"
Сейчас ущемлены в правах пешеходы, потому что постоянно запинаются о ваши машины, там где их быть априори НЕ ДОЛЖНО! на детских площадках, на тротуарах, в скверах, на площади!
Машина- это ваш член семьи, почему он у вас "бездомный"? Купили машину- покупайте и место для нее!
А вообще , конечно, должен быть закон не регистрировать машину если нет гаража или парковочного места. Надеюсь все таки будет такой закон принят.
28.03.2021 16:28
- гость -
Дайте паковки в других местах, не будет парковок там где не надо.
Но сейчас же разорутся те кому зелени не хватает!?
Да зелень и так почти вся вырублена...
На месте где фонтан, был действительно сквер, а сейчас "модный" фонтан и "три" ёлки.
Например около кинотеатра МИР вырубили деревья, убрали зелёные участки, всё в машинах, и этого опять мало! Вырубили у ЖД вокзала под платную парковку, пустая....
Хоть сколько делай парковочных мест их всё равно будет не хватать, потому что у каждой семье есть машина, не знаю таких, у кого нет машин, если только у одиноких пенсионеров.
На пр. Социалистическом- ул.Партизанская стоит недострой 10+ этажей, информация о доме, подземная парковка на 50 мест, на такой огромный дом всего 50 мест?!
Дом заселится, очередная война за место на парковках.
Власти разрешая точечное строительство усугубляет проблему с каждый годом.
на предпоследнем фото машины ну никак не на тротуаре стоят. кроме одной, что вплотную к магазину встала мордой. но это и не площадка, о которой в статье написано