Фото: amic.ru

Сквер с пешеходным фонтаном по улице Панфиловцев в Барнауле, на благоустройство которого власти потратили более 22 миллионов рублей, превратили в парковку. Жители микрорайона жалуются, что автомобилями заставили практически всю площадь, предназначенную для пешеходов. При этом, по словам людей, на их жалобы нет реакции ни со стороны властей, ни со стороны правоохранительных органов.

"Столько пафоса было, когда этот сквер открывали, столько денег из бюджета потратили. Зачем? Чтобы отчитаться и забыть? Почему никто не следит за этой площадкой? Почему ГИБДД не штрафует нарушителей? Да и саму территорию можно было бы огородить как-то, чтобы всем было понятно, что это место для пешеходов", – возмутился читатель amic.ru Иван.

Корреспондент amic.ru Екатерина Смолихина побывала у фонтана на Панфиловцев. Её фотографии подтверждают слова жителей. Автолюбители действительно свободно заезжают на территорию сквера и паркуют там машины. И это не единичный случай, а уже сложившаяся традиция.

Напомним, пешеходный сквер со светящимся фонтаном на улице Панфиловцев в Барнауле реконструировали в октябре 2019 года в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

Фонтан в сквере построили на месте старого, которому было уже более 20 лет. На выполнение всех работ из бюджетов разных уровней ушло 22,5 млн рублей. (Приличная такая сумма для автопарковки, правда?)

Необычный для краевой столицы пешеходный фонтан стал любимым местом многих барнаульцев. Семьи с детьми специально приезжали сюда из разных микрорайонов города, делились фотографиями в соцсетях и гордились тем, что в краевой столице появился такой уголок.

Фото: Barnaul.org

Впрочем, не обошлось и без казусов. В прошлом году у фонтана возникли проблемы с водоотводящими лотками. Вода из фонтана не уходила в стоки и залила игровую площадку, расположенную рядом. Из-за этого детям пришлось играть буквально в болоте.

Будет ли работать фонтан после этой зимы, когда по нему покатались автомобили, – большой вопрос.