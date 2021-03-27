Менее 9 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

8 885 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили за минувшие сутки в России. Согласно сообщению федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфекции достигло 4 510 744.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+1551), второе место занимает Санкт-Петербург (+749), третье – Московская область (+586). Алтайский край, в котором выявили 109 новых случаев, занимает 17-е место в общей статистике.

Из больниц выписали ещё 10 337 пациентов, общее число выздоровевших достигло 4 130 498.

С подтверждённым коронавирусом скончались ещё 387 человек, всего за время пандемии в стране зарегистрировано 97 404 летальных исхода.