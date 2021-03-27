14 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 14 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Также за прошедшие сутки зарегистрировано 109 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в регионе заразились 46 729 человек. Выздоровели всего 41 790 (+120) человек. Умерло 2 648.

"По состоянию на 27 марта на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 1221 человек", – говорится в сообщении оперштаба.

Минздравом края развернуто 2146 коек, к кислороду имеют подключение – 1598, с ИВЛ – 304.

Ранее сообщалось, что на площадке Центра имени Чумакова началось производство вакцины "КовиВак". Это третий в России препарат, который выпустят в гражданский оборот.