Вторник, 30 Март, 16:13

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,83
€ 89,35
1°


4536820 +8277
Обь
-16см +3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
О счетчиках, платежах и ОДН. Задай вопрос специалистам БГЭС
Новости

В Змеиногорске пробивают двухметровые тоннели в снегу для доступа к отдалённым улицам

, ИА "Амител"
По данным СМИ, работы проходят непросто

Фото: "Змеиногорский вестник"

Дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра. Об этом пишет газета "Змеиногорский вестник".

На опубликованных газетой кадрах видно, что высота сугробов достигает нескольких метров. При этом, по данным издания, работы проходят непросто. Снег с водой плохо поддаётся уборке, а ещё появляются "очень умные граждане", которые мешают трактористам.

"Например, на улице Уральской жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он "неправильно", и с её точки зрения так улицу чистить нельзя", – говорится в издании.

Ранее сообщалось, что скорая помощь не смогла доехать до 84-летней жительницы Бийска, больной коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести бабушку до машины пришлось на руках.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.03.2021 13:07
- гость -

А не накапливать такие сугробы и вовремя чистить не судьба??

28.03.2021 13:32
- гость -

Да, уж - а зимой улицы не чистились и селяне по сугробам ходили?! Если техники нет могли бы вояк подключить - или они способны только дороги перекрывать?!

28.03.2021 13:41
- гость -

Это говорит только о том, что всю зиму и муниципальные власти и прокуратура сидели и ничего не делали.

28.03.2021 14:34
- гость -

Так оно так, но откуда у муниципалитетов деньги?!

28.03.2021 14:40
- гость -

28.03.2021 13:07
- гость -
А не накапливать такие сугробы и вовремя чистить не судьба??

На некоторых подветренных участках сильно наметает после любой метели.
У меня гараж такой, с подветренной стороны, во внетреннем угле, там зона затишья во время ветра. Раз 5-7 за зиму заметает под крышу. Почистишь, 2 дня метели и как-будто не чистил, снова 3 метра снега у ворот

28.03.2021 16:09
Гостю 14-40

Метель не каждый день. 5-7 за зиму это раз в три недели почистить (если зиму принимать как ноябрь-март). Дорожный налог и все прочие сборы население платит, почему муниципалитет их не отрабатывает?
P/S зачем зубы сегодня чистить, завтра ведь опять придётся...

28.03.2021 16:12
Пионер

У меня гараж такой, с подветренной стороны, во внетреннем угле, там зона затишья во время ветра. Раз 5-7 за зиму заметает под крышу. Почистишь, 2 дня метели и как-будто не чистил, снова 3 метра снега у ворот

Наверняка, Вы чистите проезд после каждой метели, закладываете на это свое время, может нанимаете кого, а не ждете, пока само растает.

28.03.2021 16:26
- гость -

28.03.2021 16:12
Пионер

Очередные мечты обывателя. На каждую зимнюю улицу по трактору.

28.03.2021 17:00
я

Потому что , администраций нет дело за людей . Автобусов нет , дорог нет.

28.03.2021 20:19
Пионер

Очередные мечты обывателя. На каждую зимнюю улицу по трактору.

да лишь бы у администрации чистили - остальные проживут как-нибудь, чай не баре

28.03.2021 21:41
- гость -

Как чистят улицы, переулок не чистят, не могу добиться, скоро на лодке поплывем, да, переулок через мост с ул. Уральская на улицу Московского.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:04
Барнаульский ракетный полк полностью перевооружат на ПГРК "Ярс" 0
15:54
Суточный минимум заражений ковидом за март выявили в России 0
15:44
Двух поставщиков питания в школьные столовые сменили в Барнауле 0
15:33
В Барнауле начали готовиться к открытию летних лагерей 0
15:22
Дмитрий Песков оценил шансы на победу над коронавирусом 3
15:10
Улицы, ведущие к школам и больницам, отремонтируют в Алтайском крае 0
14:55
На Алтае две женщины предложили пенсионеру очистить двор от снега, но обчистили его самого 0
14:43
Двух сотрудниц алтайского детсада хотят уволить после коллективной жалобы 0
14:30
В Кремле назвали главное увлечение Владимира Путина 21
14:18
Более 50 патрульных машин купят для алтайской ДПС 2
14:06
В АлтГТУ пройдёт региональный этап Международного инженерного чемпионата CASE-IN 0
13:54
Сбившего барнаульскую школьницу водителя автобуса не лишили прав 4
13:42
Пять случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:31
Ксения Собчак раскритиковала КВН и напророчила ему скорую смерть 10
13:20
Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации 9
13:03
Безопасность нового поколения. Как сделать дом удобнее с помощью умных технологий 0
12:52
Стало известно, когда начнётся ледоход на Оби в Барнауле 2
12:41
Мать погибла, трое детей пострадали в ДТП под Новосибирском 18
12:29
75 единиц техники убирают снег с дорог Барнаула 30 марта 0
12:15
Купить квартиру онлайн. Как цифровая реальность расширяет возможности банков 0
12:01
Трамваи, подаренные Собяниным, доставят из Москвы в Барнаул за 2,9 млн рублей 19
11:50
В Барнауле заминировали 16 школ. Что об этом известно на данный момент? 11
11:42
В школах Барнаула не нашли взрывных устройств 12
11:30
От мяса отказывать нельзя: диетолог о том, почему поститься вредно 4
11:17
Более десятка домов остались без воды в посёлке Солнечная поляна 0
11:04
"Ростелеком" наградил победителей интеллектуальной игры "Ворошиловский стрелок" 0
10:54
Владимир Путин наградил Виктора Томенко орденом Дружбы 52
10:40
Общественники объявили конкурс на лучший проект благоустройства парка "Юбилейный" 4
10:28
Более 47 тысяч человек в Алтайском крае заразились коронавирусом 7
10:15
Экстра-вкус под новой этикеткой: напитки от "Карачинского источника" сменили дизайн 3
10:02
В 16 школах Барнаула отменили занятия из-за сообщений о минировании 13
09:49
В Барнауле сиделка обокрала пенсионерку 1
09:37
Психиатр рассказал, как победить лень 10
09:25
18 детей сбили на дорогах Барнаула за два месяца 1
09:13
В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость коронавирусом этой весной 6
09:00
Неизвестные сообщили о минировании нескольких школ в Барнауле 18
08:46
Беглого итальянского мафиози поймали благодаря его каналу на YouTube 0
08:30
Про счётчики, платежи за свет, ОДН: БГЭС ответит на вопросы читателей amic.ru
Задай вопрос прямо сейчас
08:28
"Таможня даёт добро": вспоминаем лучшие сцены из "Белого солнца пустыни" 5
08:18
"Чего мы успокоились-то?" Попов о страшных потерях 2020 и третьей волне ковида на Алтае 34
08:01
Палитра новых ощущений: где в Барнауле пройти курсы живописи и графики для начинающих 0
07:49
Российский миллионер погиб под колёсами метро в Москве 11
07:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 42
07:17
Ещё одно здание ТРК "Арена" в Барнауле готовят к открытию 9
07:03
Как подготовить автомобиль к весне: подробный чек-лист 0
06:47
Каким будет новый корпус АлтГУ: 10 вариантов учебного здания на Сахарова 32
06:33
Победители открытого фотоконкурса Sony World Photography Awards 2021 0
06:19
Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову госпитализировали со съёмок 7
06:02
Снег и порывистый ветер прогнозируют в Алтайском крае 30 марта 0
23:48
Такой день. Выговор от Виктора Томенко и проблемы с дорогами в Рубцовске 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.