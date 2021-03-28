В Змеиногорске пробивают двухметровые тоннели в снегу для доступа к отдалённым улицам

Фото: "Змеиногорский вестник"
Дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра. Об этом пишет газета "Змеиногорский вестник".
На опубликованных газетой кадрах видно, что высота сугробов достигает нескольких метров. При этом, по данным издания, работы проходят непросто. Снег с водой плохо поддаётся уборке, а ещё появляются "очень умные граждане", которые мешают трактористам.
"Например, на улице Уральской жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он "неправильно", и с её точки зрения так улицу чистить нельзя", – говорится в издании.
Ранее сообщалось, что скорая помощь не смогла доехать до 84-летней жительницы Бийска, больной коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести бабушку до машины пришлось на руках.
Комментарии
А не накапливать такие сугробы и вовремя чистить не судьба??
Да, уж - а зимой улицы не чистились и селяне по сугробам ходили?! Если техники нет могли бы вояк подключить - или они способны только дороги перекрывать?!
Это говорит только о том, что всю зиму и муниципальные власти и прокуратура сидели и ничего не делали.
Так оно так, но откуда у муниципалитетов деньги?!
28.03.2021 13:07
- гость -
А не накапливать такие сугробы и вовремя чистить не судьба??
На некоторых подветренных участках сильно наметает после любой метели.
У меня гараж такой, с подветренной стороны, во внетреннем угле, там зона затишья во время ветра. Раз 5-7 за зиму заметает под крышу. Почистишь, 2 дня метели и как-будто не чистил, снова 3 метра снега у ворот
Метель не каждый день. 5-7 за зиму это раз в три недели почистить (если зиму принимать как ноябрь-март). Дорожный налог и все прочие сборы население платит, почему муниципалитет их не отрабатывает?
P/S зачем зубы сегодня чистить, завтра ведь опять придётся...
У меня гараж такой, с подветренной стороны, во внетреннем угле, там зона затишья во время ветра. Раз 5-7 за зиму заметает под крышу. Почистишь, 2 дня метели и как-будто не чистил, снова 3 метра снега у ворот
Наверняка, Вы чистите проезд после каждой метели, закладываете на это свое время, может нанимаете кого, а не ждете, пока само растает.
28.03.2021 16:12
Пионер
Очередные мечты обывателя. На каждую зимнюю улицу по трактору.
Потому что , администраций нет дело за людей . Автобусов нет , дорог нет.
Очередные мечты обывателя. На каждую зимнюю улицу по трактору.
да лишь бы у администрации чистили - остальные проживут как-нибудь, чай не баре
Как чистят улицы, переулок не чистят, не могу добиться, скоро на лодке поплывем, да, переулок через мост с ул. Уральская на улицу Московского.