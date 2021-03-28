В Змеиногорске пробивают двухметровые тоннели в снегу для доступа к отдалённым улицам

Фото: "Змеиногорский вестник"

Дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра. Об этом пишет газета "Змеиногорский вестник".

На опубликованных газетой кадрах видно, что высота сугробов достигает нескольких метров. При этом, по данным издания, работы проходят непросто. Снег с водой плохо поддаётся уборке, а ещё появляются "очень умные граждане", которые мешают трактористам.

"Например, на улице Уральской жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он "неправильно", и с её точки зрения так улицу чистить нельзя", – говорится в издании.

Ранее сообщалось, что скорая помощь не смогла доехать до 84-летней жительницы Бийска, больной коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести бабушку до машины пришлось на руках.