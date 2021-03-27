Скорая не доехала до пациентки из-за неочищенной дороги в Бийске

Скорая помощь не смогла доехать до 84-летней бийчанки, больной коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести бабушку до машины пришлось на руках.
Дом пожилой бийчанки находится за супермаркетом "Лента" – вероятно, рядом с улицей Цесовской. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, на фоне COVID-19 у женщины случился сердечный приступ. Врачу пришлось оставить машину и пойти к пациентке пешком. До машины женщину пришлось нести – этим занялись её 33-летняя внучка и соседка-пенсионерка.
Как отмечает Mash, чистка дорог частного сектора является задачей местных жителей, однако подъездной дорогой должна заниматься администрация. Ситуация неизменна с 2018-го года – из-за нечищеного властями 400-метрового участка окружающие дома каждую весну подтопляет талыми и грунтовыми водами.
Напомним, что зимой 2020-2021 годов в Бийске начались серьёзные проблемы с уборкой снега. Местные жители в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко видели технику на дорогах, а тротуары вообще никто ни разу не чистил.
Ситуация настолько плачевна, что в начале февраля водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске. Они отказывались выезжать на маршруты в течение двух часов. В начале марта, после сильного снегопада, проблемы начались у электротранспорта – из-за снежных заносов трамваи не выходили на линию в течение полутора суток.
Чисткой уже занялись активисты – участники городского профсоюза убирали снег и лёд с пешеходных переходов и лестниц.
Комментарии
Не, ну мы сами такое положение поощряем! Деньги есть на крымсириюдонбасс, а забирают их у муниципалитетов, у которых денег нет даже на чистку снега...
Не надо про Крым. Сибирь матушка. Так всегда было. Нужно на лошадях. А их сьели.
21 век. Российская Федерация.
Нужно на лошадях. А их сьели.
на снегоступах нужно в центре города - это ж Сибирь, зима, сверхдержава, как-никак
27.03.2021 17:26
Пионер
21 век. Российская Федерация.
В 20-м веке было лучше? Неделями сидели отрезанные в селах после метелей.
Ехали спасать пенсионерку с сердечным приступом а она умерла от коронавируса
В 20-м веке было лучше? Неделями сидели отрезанные в селах после метелей.
Иванько, отрезанное село и город разные вещи, наверное, ты бы хотело. чтоб по твоему вызову скорая приехала, а не застряла, как думаешь, если способно еще?
27.03.2021 18:24
Пионер
отрезанное село и город разные вещи
В селах, по-твоему, живут другие люди, которым никогда не требуется помощь?
В Бийске в феврале навалило три месячные нормы и валить всё на дорожные службы и сверхдержаву просто глупо с твоей стороны.
Почему? Жители многоквартирных домов платят за очистку дворов и межкварталки, а частники не могут оплатить чистку дороги к дому? Все в равных условиях. Так кто виноват? А по чистке дорог.. зайдите на @admbiysk в инсте. Там постоянно фотоотчёты идут о работах
По моему журналисты амика немного, а скорее "много" не в теме.
Пионер
В марте снегопады в Бийске не закончились. Уже выпало две нормы для марта.
И что у тебя за мания стрелки переводить? Обычно, если кто-то кому-то желает, сам с этим сталкивается. Удачи!
Да согласен 21 век, а всё хуже и так во всём.
Гриш, повторюсь - когда к тебе персонально скорая не доедет - отнесись с пониманием к норме снега месяц назад
"Было время - и цены снижали" (с) В.С. Высоцкий
"Было время - и в скорых были санитары"
28.03.2021 08:59
Пионер
Пластинку смени. И читай внимательнее комментарии, прежде чем отвечать.