Скорая не доехала до пациентки из-за неочищенной дороги в Бийске

Скорая помощь не смогла доехать до 84-летней бийчанки, больной коронавирусом, из-за сугробов. Автомобиль застрял на нечищеной дороге, и нести бабушку до машины пришлось на руках.

Дом пожилой бийчанки находится за супермаркетом "Лента" – вероятно, рядом с улицей Цесовской. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, на фоне COVID-19 у женщины случился сердечный приступ. Врачу пришлось оставить машину и пойти к пациентке пешком. До машины женщину пришлось нести – этим занялись её 33-летняя внучка и соседка-пенсионерка.

Как отмечает Mash, чистка дорог частного сектора является задачей местных жителей, однако подъездной дорогой должна заниматься администрация. Ситуация неизменна с 2018-го года – из-за нечищеного властями 400-метрового участка окружающие дома каждую весну подтопляет талыми и грунтовыми водами.

Напомним, что зимой 2020-2021 годов в Бийске начались серьёзные проблемы с уборкой снега. Местные жители в разговоре с корреспондентом amic.ru признались, что крайне редко видели технику на дорогах, а тротуары вообще никто ни разу не чистил.

Ситуация настолько плачевна, что в начале февраля водители автобусов устроили забастовку из-за плохой уборки снега в Бийске. Они отказывались выезжать на маршруты в течение двух часов. В начале марта, после сильного снегопада, проблемы начались у электротранспорта – из-за снежных заносов трамваи не выходили на линию в течение полутора суток.

Чисткой уже занялись активисты – участники городского профсоюза убирали снег и лёд с пешеходных переходов и лестниц.