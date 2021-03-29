Виктор Томенко отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку снега

Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке улиц от снега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
По словам главы региона, ситуация с уборкой снега и наличием водных преград из-за его таяния в большинстве населённых пунктов края неудовлетворительная. Он отметил, что прошёлся по Барнаулу, и если на центральных улицах "как-то более-менее", но не без вопросов, то во дворы "заглянуть прямо страшно".
Похожую картину губернатор увидел в Новоалтайске. Кроме того, через соцсети он получает информацию от жителей Бийска, Рубцовска и других населённых пунктов.
"Складывается впечатление, что в наших городах и сёлах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск. Значит, он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплён ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа", – сказал Виктор Томенко.
Ранее сообщалось, что дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра.
Комментарии
"Складывается впечатление, что в наших городах и селах хозяев нет просто.
Абсолютно верно, Витя. Я бы про край еще добавил.
Пока летать не научимся, ничего не изменится.
Включите в муниципальное задание по уборке ул. Шевченко от пер. Ядринцева до ул. Челюскинцев, а также переулок Революционный от ул. Шевченко до ул. Молодежной, сделайте там наконец-то освещение и нормальную, безопасную дорогу
Уважаемый Губернатор, прогуляйтесь в вечернее время по пер. Ядринцева, от Партизанской до Папанинцев. Дорогу необходимо расширять, делать освещение, строить тротуары.
В конце марта вдруг опомнились о уборке снега, просто власть не слышит возмущений народа, как плохо очищают от снега населенные пункты.
Можно было подождать еще месяц, снег бы растаял, вот тогда гулять и делать выводы, как прекрасно снег в крае убирают.
Выходит, что пожаловался народу, как все плохо в вверенном ему крае...Может надо было просто выполнить свою работу и навести порядок?
У какой. Ата-та...
29.03.2021 23:23
almas
просто власть не слышит возмущений народа
Это ты народ, вечный жалобщик-стучатель по клаве?
Всю зиму в Сибири жаловаться на снег - это те еще персонажи.