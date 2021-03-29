Виктор Томенко отчитал глав муниципалитетов за плохую уборку снега

Губернатор Виктор Томенко на оперативном совещании потребовал от руководителей муниципалитетов повысить качество работ по уборке улиц от снега. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы региона, ситуация с уборкой снега и наличием водных преград из-за его таяния в большинстве населённых пунктов края неудовлетворительная. Он отметил, что прошёлся по Барнаулу, и если на центральных улицах "как-то более-менее", но не без вопросов, то во дворы "заглянуть прямо страшно".

Похожую картину губернатор увидел в Новоалтайске. Кроме того, через соцсети он получает информацию от жителей Бийска, Рубцовска и других населённых пунктов.

"Складывается впечатление, что в наших городах и сёлах хозяев нет просто. Не может же краевое правительство ходить и снег убирать. Ну хорошо, если невозможно что-то сделать, надо какие-то переходы соорудить временные. То, что делалось всегда. Я обращаюсь к руководителям муниципалитетов. Нет ощущения, что вы этим вопросом болеете, что вы этот вопрос организовываете. Да, большой город Барнаул, да, большой город Бийск. Значит, он должен быть разбит на какие-то участки. И за каждым должен быть закреплён ответственный. Это элементарная, понятная, очень простая работа", – сказал Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что дорожники Змеиногорска ведут настоящую битву со снегом и пробивают "катакомбы" на отдалённых улицах города, чтобы местные жители могли комфортно добраться до центра.