Презентация альбома и любимые хиты: Лёша Свик даст большой сольный концерт в Барнауле

Уральский хип-хоп-исполнитель Лёша Свик выступит в Барнауле. Сольный концерт пройдёт 7 апреля 2021 года в клубе-ресторане "Фараон".

Артист выступит в сопровождении музыкантов. Зрителей ждёт презентация нового альбома "Алиби", а также популярные хиты, такие как "Дым", "Я хочу танцевать", "Малиновый свет", "Самолёты", "Стерва", "Светофоры", Paco Rabanne.

Синглы Лёши Свика звучат в лучших клубах страны и "взрывают" интернет. Так, клип на песню "Я хочу танцевать" набрал почти 17 миллионов просмотров, а "Малиновый свет" и "Самолёты" вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube.

Для фанатов Свика есть отличные новости: билеты на концерт можно выиграть в социальных сетях amic.ru, а также в эфирах радиостанций DFM Бийск на волне 106.6 FM и DFM Барнаул 102.4 FM. Слушать радио онлайн можно на сайте fmprod.ru.

Лёша Свик

Дата: 7 апреля 2021, 19:00.

Адрес: пр. Ленина, 154а, клуб-ресторан "Фараон", 19:00.

Продолжительность: 1 час 30 мин.