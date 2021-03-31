Алтайский край стал одним из лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по числу участников предварительного голосования "Единой России". Об этом информирует сайт Алтайского отделения партии.

По данным портала электронного предварительного голосования на 31 марта, в Кемеровской области зарегистрировано 15 кандидатов, в Алтайском крае — 8, в Красноярском крае и Новосибирской области — по 5, 3 участника праймериз зарегистрировали в Томске, по 2 — в Омске и Иркутске. В трех субъектах СФО – Туве, Хакасии и Республике Алтай – пока вообще нет зарегистрированных претендентов.

Как рассказал председатель федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин, в целом по стране большинство желающих принять участие в процедуре подавали заявки онлайн на сайте pg.er.ru. Напомним, данные о кандидатах размещаются в личных кабинетах и доступны для пользователей. На этом же сайте пройдет и само голосование — избиратели должны будут пройти верификацию через "Госуслуги". При этом больше половины регионов проведут процедуру полностью онлайн. Такой порядок выбрали и в Алтайском крае.

ЕР обеспечит прозрачность подсчета голосов. За ходом процедуры смогут наблюдать все желающие. После того, как голосование закончится, каждый избиратель сможет проверить свой бюллетень и убедиться, что он сохранен именно в том виде, в котором был отправлен.

Праймериз пройдут с 24 по 30 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" утвердит съезд.