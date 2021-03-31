Соцсети: посетители барнаульского ТЦ оказались заблокированы при пожарной тревоге

Посетители барнаульского ТЦ "Бум" на улице Попова, 86, оказались заблокированы в здании во время пожарной тревоги. Видео с места инцидента выложили в паблике Barnaul 22.

"Если бы угроза была реальной, как должны были бы спасаться посетители?" – спрашивает автор ролика.

Между заблокированными автоматическими дверями был зазор, в который девушке удалось протиснуться, чтобы раздвинуть створки. По словам автора ролика, "все спасены". В комментариях такое происшествие сразу же сравнили с пожаром в "Зимней вишне", отметив, что трагедия "ничему не научила".

Как позднее выяснилось, причиной тревоги стала проверка пожарной автоматики и системы оповещения новой обслуживающей организацией. Посетителей об этом не уведомили. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят проверку.