Соцсети: посетители барнаульского ТЦ оказались заблокированы при пожарной тревоге

Посетители барнаульского ТЦ "Бум" на улице Попова, 86, оказались заблокированы в здании во время пожарной тревоги. Видео с места инцидента выложили в паблике Barnaul 22.
"Если бы угроза была реальной, как должны были бы спасаться посетители?" – спрашивает автор ролика.
Между заблокированными автоматическими дверями был зазор, в который девушке удалось протиснуться, чтобы раздвинуть створки. По словам автора ролика, "все спасены". В комментариях такое происшествие сразу же сравнили с пожаром в "Зимней вишне", отметив, что трагедия "ничему не научила".
Как позднее выяснилось, причиной тревоги стала проверка пожарной автоматики и системы оповещения новой обслуживающей организацией. Посетителей об этом не уведомили. Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю проводят проверку.
Комментарии
Там не один выход. Что, сразу все оказались заблокированы?
Судя по кадрам, заблокирована только одна из вконтакта.
прорвалась кукушка вконтактышная?
А мужики че совсем обессилили, подошли бы да раздвинули
Раздвижные двери не являются эвакуационными. Не надо драматизировать