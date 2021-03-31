На защиту образовательных учреждений на Алтае направят около 119 млн рублей

Из регионального бюджета в Алтайском крае выделили почти 119 млн рублей на защиту образовательных учреждений от терроризма. Об этом сообщает официальный сайт региона.

Здания оснастят системами видеонаблюдения, тревожными кнопками, установят наружное электрическое освещение территории, автономное оповещение.

"В образовательных организациях региона обеспечена комплексная безопасность, все они укомплектованы первичными средствами пожаротушения, организациями заключены договоры на обслуживание АПС и пульта "01", приобретены индивидуальные средства для защиты органов дыхания", – отметили в региональном Министерстве образования.