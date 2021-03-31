Правила выплат максимальных пособий по безработице изменились в России

Правительство России изменило правила выплат максимальных пособий по безработице. Изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организаций, беременных и призывников.
Как сообщает пресс-служба кабинета министров, новые изменения урегулируют вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается.
Согласно закону, потерявшие работу начинают получать пособие со времени регистрации в центре занятости. Первые три месяца россияне получают 75% средней зарплаты за три месяца, но не более 12 130 рублей, а в следующие три – 60%, но не более 5000 рублей.
Потерявшие работу из-за ликвидации организаций, а также беременные и призывники получают первые три месяца не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. Из-за действовавших ограничений они не могли получать максимальный размер пособия из-за того, что первые три месяца со дня признания их безработными уже истекли.
Благодаря новым правилам для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён – максимальный размер пособия им будет начисляться с четвёртого по шестой месяц безработицы.
Комментарии
...а в следующие три – 60%, но не более 5000 рублей.
Даже от 12 130 рублей 60% будет более 7000 рублей. Совсем совесть потеряли. Раньше пособие было 1 год. Первые 3 месяца 75% но не более МРОТа, потом 3 месяца 60% но не более МРОТа, а последние 6 месяцев 45%. А сейчас пособие платят только 6 месяцев и то в уменьшенной сумме. С...и