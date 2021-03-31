Правила выплат максимальных пособий по безработице изменились в России

Правительство России изменило правила выплат максимальных пособий по безработице. Изменения коснутся уволенных из-за ликвидации организаций, беременных и призывников.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, новые изменения урегулируют вопросы начисления пособий в тех случаях, когда начало периода выплат смещается или сам период прерывается.

Согласно закону, потерявшие работу начинают получать пособие со времени регистрации в центре занятости. Первые три месяца россияне получают 75% средней зарплаты за три месяца, но не более 12 130 рублей, а в следующие три – 60%, но не более 5000 рублей.

Потерявшие работу из-за ликвидации организаций, а также беременные и призывники получают первые три месяца не пособие по безработице, а среднюю зарплату по прошлому месту работы. Из-за действовавших ограничений они не могли получать максимальный размер пособия из-за того, что первые три месяца со дня признания их безработными уже истекли.

Благодаря новым правилам для таких граждан срок выплаты пособий будет перенесён – максимальный размер пособия им будет начисляться с четвёртого по шестой месяц безработицы.