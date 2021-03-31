Почти 200 кг взрывчатки использовали для подрыва льда на Бии

90 тротиловых шашек взорвали специалисты инженерно-сапёрной роты воинской части под Алейском на реке Бии. Подрыв почти 200 кг взрывчатого вещества происходил в месте возможного затора в пяти километрах ниже по течению от села Сосновка.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю, профилактические взрывные работы на протяжении долгого времени доказывают свою эффективность. Ледяные пробки, образующиеся в узких местах или на изгибах русел, преграждают путь воде, которая может выйти из берегов и затопить окружающие территории.

Кроме военных, во взрывных работах участвовали представители администраций Красногорского и Солтонского районов, а опергруппы МЧС и пожарно-спасательные гарнизоны обеспечивали контроль обстановки.

Обстановка в регионе в круглосуточном режиме находится на контроле центра управления силами в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Алтайскому краю, поддерживается постоянная связь со всеми муниципальными образованиями. В Чарышском, Солтонском и Третьяковском районах уже несут дежурство оперативные группы спасателей, задействованы опергруппы пожарно-спасательных гарнизонов.