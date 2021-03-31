15% деревьев яблоневого сада на берегу Телецкого озера пострадали от лошадей и снега

Около 15% деревьев яблоневого сада в селе Яйлю на берегу Телецкого озера пострадали от лошадей и глубокого снега. В Алтайском государственном заповеднике считают, что решить проблему можно учётом животных и их чипированием.

Как рассказали в пресс-службе заповедника "Тайге.инфо", обнаруженные повреждения стволов деревьев вызваны безстойловым содержанием коней и многоснежной зимой. По подсчётам сотрудников, у жителей села Яйлю в частном владении находятся 70% всех лошадей, обитающих в этом регионе. Старший конюх отмечает, что служебные животные Алтайского заповедника снабжались кормами и добавками своевременно.

Отдельно специалисты заметили, что само существование села на территории федерального заповедника "является противоречием для существующего законодательства". Всего в Айлю проживают 169 человек, из которых работают в учреждении только 27.